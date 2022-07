Il Sole 24 Ore riduce ancora le perdite, crescono ricavi e margini

Il Sole 24 Ore riduce ancora le perdite

Il Sole 24 Ore chiude il primo semestre dell'anno con un risultato netto negativo per 0,4 milioni di euro, in netto miglioramento rispetto a una perdita di 3,3 milioni nello stesso periodo del 2021. L'Ebit del gruppo editoriale si attesta a 2,3 milioni di euro, contro un dato negativo per 1,1 milioni nei primi sei mesi dello scorso anno, mentre l'Ebitda sale a 10,4 milioni. I ricavi si attestano a 104,6 milioni, in crescita dell’8,1% su base annua. La posizione finanziaria netta è negativa per 49,5 milioni, on miglioramento di 14,3 milioni rispetto a fine 2021.

La diffusione (carta + digitale) del quotidiano Il Sole 24 ORE per il periodo gennaio - maggio 2022 è complessivamente pari a 139.310 copie medie giorno (-5,3% rispetto al gennaio - maggio 2021). In particolare, la diffusione media giorno cartacea dichiarata ad ADS per il periodo gennaio - maggio 2022 è pari a 53.210 copie (-10,1% rispetto allo stesso periodo del 2021). La diffusione digitale dichiarata ad ADS è pari a 86.099 copie medie giorno (-2,1% rispetto al periodo gennaio - maggio 2021). Le vendite edicola per il periodo gennaio - maggio 2022 (Fonte: ADS, Vendita individuali cartacee) registrano un calo del 26,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente con un mercato in contrazione nello stesso canale del 12,4%.

Il Gruppo ha inoltre richiesto a una società terza indipendente di esprimere un giudizio sull'effettiva applicazione delle appropriate procedure adottate per il calcolo del Total Paid For Circulation (ossia numero totale delle vendite a pagamento giornaliere de Il Sole 24 ORE in tutti i mercati attraverso i canali cartacei e digitali) al 30 giugno 2022. Sulla base di tali procedure, il Total Paid For Circulation medio del periodo gennaio - giugno 2022 è stato determinato in 175.514 copie (-1,6% rispetto al pari periodo del 2021), comprensive di tutte le copie digitali multiple vendute, ma non dichiarabili come diffuse ai fini ADS e pertanto non inserite nella relativa dichiarazione.