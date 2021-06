Iliad, rumors: allo studio opzione Fibercop per sbarco nel fisso

Iliad potrebbe essere il prossimo big delle telecomunicazioni in Italia a stringere un'intesa con Fibercop e servirsi cosi della rete che è in via di realizzazione da parte della società partecipata da Tim (58%), Kkr (37,5%) e Fastweb (4,5%).

A quanto risulta al Sole 24 Ore sono in corso discussioni. L'intesa potrebbe dunque basarsi, stando alle due ipotesi contemplate oltre all'ingresso nell'azionariato, sul meccanismo dei minimi garantiti per un periodo di 10 anni - questa ad esempio è la modalità con cui a bordo del progetto Fibercop è salita Tiscali - o sugli acquisti in Iru (i diritti d'uso della rete utilizzata) a 20 anni.