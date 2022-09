Auto, immatricolazioni ad agosto +9,9%, ma l'autunno sarà difficile

"Ci aspetta un autunno non facile, in cui si prospettano ulteriori rincari per aziende, lavoratori e famiglie"

Secondo i dati pubblicati dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, ad agosto 2022 il mercato italiano dell’auto totalizza 71.190 immatricolazioni (+9,9%) contro le 64.767 unità registrate ad agosto 2021. I volumi registrati nel mese sono inferiori del 20% a quelli di agosto 2020. Nei primi otto mesi del 2022 i volumi complessivi si attestano a 865.044 unità, contro 1.060.373 registrate a gennaio-agosto 2021, con una flessione del 18,4%. “Dopo una chiusura del primo semestre a -22,7%, con oltre 200.000 vetture immatricolate in meno rispetto al primo semestre 2021, e un recupero a luglio (-0,8%), il segno positivo di agosto, mese dai volumi tradizionalmente bassi, deriva in buona parte, come già avvenuto nel mese precedente, dal confronto con un agosto 2021 particolarmente nero, che aveva chiuso in ribasso tendenziale del 27,3%", dichiara Paolo Scudieri, Presidente di Anfia.

"Bene per le due novità introdotte dal governo a inizio agosto relativamente all'ecobonus, che si attendono in GU a breve: la possibilità anche per le società di leasing e noleggio - segmenti trainanti nell’orientamento alla mobilità elettrica (BEV e PHEV) - di accedere ai bonus ed il sostegno alla diffusione di punti di ricarica nei condomini, così da accelerare lo sviluppo delle infrastrutture private, elemento portante per la diffusione della mobilità elettrica in Italia. Ci aspetta un autunno non facile, in cui si prospettano ulteriori rincari per aziende, lavoratori e famiglie, con l’incremento dei costi dell'energia e del gas e dell'inflazione. Facciamo quindi appello all’attuale governo e a tutte le forze politiche affinché si prevedano al più presto ulteriori misure di compensazione del caro energia. Per il prossimo governo, inoltre, l’auspicio è che prosegua il piano di riconversione della filiera automotive e che si impegni da subito ad adottare misure per la riconversione degli impianti e la riqualificazione degli addetti, per l’attrazione di investimenti sul territorio, per sostenere la ricerca e innovazione nelle nuove tecnologie della mobilità, per stimolare l’aggregazione delle imprese e per un più efficace sostegno alla liquidità”, aggiunge Scudieri.