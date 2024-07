Immobiliare, ecco come monitorare e valorizzare il proprio investimento

Immobiliare.it lancia Mia Casa, il servizio che permette monitorare l’andamento del valore degli immobili

Tenere sotto controllo il valore della propria abitazione è cruciale per chi desidera gestirla come un investimento liquido, quasi fossero azioni e obbligazioni. Come riportato da Pambianconews, Immobiliare.it ha introdotto il servizio "Mia Casa" all'interno del proprio portale per consentire agli utenti di salvare fino a due immobili in un portafoglio digitale dedicato. Con questo strumento si può monitorare mensilmente l'andamento del valore di mercato delle proprietà, con un grafico che evidenzia le variazioni nel tempo.

Inserendo dettagli come indirizzo, metratura, numero di stanze e altre caratteristiche strutturali, il sistema calcola periodicamente il valore attuale dell'immobile. Gli utenti possono così valutare se l'investimento si sta rivalutando o meno nel contesto del mercato locale. Inoltre, il servizio fornisce informazioni sul numero di potenziali acquirenti interessati a case simili nella stessa zona, basato sulle ricerche attive su Immobiliare.it. Una volta salvato l'immobile su Mia Casa, gli utenti possono pubblicare direttamente l'annuncio di vendita sul portale o affidarsi a un'agenzia per gestire il processo di compravendita.

Paolo Sabatinelli, chief product officer di Immobiliare.it, sottolinea l'importanza dell'investimento immobiliare per gli italiani, ritenuto il bene più prezioso. "Mia Casa è stato progettato per offrire un servizio intuitivo e gratificante, raccogliendo rapidamente migliaia di immobili registrati. Con un’esperienza per l’utente semplice e gratificante, siamo riusciti a creare un servizio che in pochissimo tempo ha raccolto migliaia di registrazioni di case, a testimonianza del grande interesse dei nostri utenti verso questi preziosi dati".