Immobiliare Flh, Pascale non decolla: 28mila€ di utile per la ex di Berlusconi

Futura Luxury Home, la società immobiliare della ex di Silvio Berlusconi non decolla

E’ di soli 28mila euro l’utile del primo bilancio (2023) di Futura Luxury Home (Flh), la società immobiliare fondata a marzo dello scorso anno da Francesca Pascale, già fidanzata del defunto Silvio Berlusconi, che ne è anche amministratrice e socia unica. Il bilancio è stato approvato pochi giorni fa destinando l’intero profitto a riserva di utili. Flh conta su liquidità per 56mila euro, ha un patrimonio netto di 50mila euro e lo scorso anno ha realizzato ricavi per 72mila euro.

Va segnalato che da una visura catastale aggiornata a oggi la società della Pascale non risulta proprietaria in Itali di alcun immobile o terreno. L’azienda ha come oggetto l’“acquisto, vendita, permuta, costruzione, ristrutturazione, valorizzazione nonché locazione in proprio (purché non finanziaria) e gestione degli immobili di cui la società, a qualunque titolo, abbia la proprietà, altro diritto reale, anche di godimento, e/o la disponibilità”. Ma Flh potrà esercitare anche “l’attività di “Casa Vacanze” e cioè (secondo la legge quadro nazionale sul turismo n. 217/1983) la gestione di una o più strutture ricettive, extra alberghiere, che prevede esclusivamente la locazione temporanea a turisti di un appartamento o una casa arredati, senza offerta di servizi centralizzati (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo la somministrazione di pasti), nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi”.