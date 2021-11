Immobiliare, il gruppo Engel & Voelkers apre uno shop sul Lago d'Iseo

Il Gruppo Engel & Voelkers, specializzato nel mercato immobiliare di pregio ha aperto un nuovo shop in riva al Lago d'Iseo, che divide le province di Bergamo e di Brescia, circondato dalla Franciacorta e dalla Valcamonica. L'apertura segue quelle di Rovato (Brescia) in Franciacorta e di Ponte di Legno in Valcamonica, attiva da quasi un anno. "Il Lago d'Iseo - spiega il gruppo - è in costante sviluppo dal 2016, quando l'installazione artistica di Christo gli ha dato fama internazionale".

"Ora - prosegue - un nuovo progetto, probabilmente realizzato nel 2022, presentato dall'artista Lorenzo Quinn, contribuirà ad aumentare ancora di più l'interesse per la zona". Sul Sebino il prezzo medio di vendita per gli immobili di pregio variano da 1.900 a 4.000 euro al metro quadro. Prevale il mercato della seconda casa, caratterizzato dalla forte presenza di clienti stranieri, in particolare provenienti da Germania, Belgio, Olanda e dai paesi del Nord Europa.

Il Bacino e le zone circostanti, spiega l'agenzia, si distinguono per "la posizione strategica, gli ottimi collegamenti verso le grandi città e i relativi aeroporti internazionali, in particolare Milano, Bergamo, Brescia, Verona e Venezia, i collegamenti stradali ed autostradali così come la rete ferroviaria, la natura ancora poco contaminata e la tranquillità che si respira sul Lago".