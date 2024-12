Immobiliare, Zenith Global perfeziona la più grande cartolarizzazione in Italia

Zenith Global S.p.A. (“Zenith”) ha annunciato il perfezionamento della più grande operazione di cartolarizzazione immobiliare 7.2 mai registrata nel nostro Paese. Si tratta di un programma di cessione di oltre 300 immobili “ad uso strumentale” detenuti da Banco BPM per un valore di circa 300 milioni di euro. La cessione avverrà in più tranches a favore di un veicolo di cartolarizzazione costituito e gestito da Zenith

Global che ricopre anche i ruoli di Corporate Servicer, Master Servicer e Calculation Agent. Il veicolo emetterà titoli Mezzanine e Junior che saranno acquistati da Phoenix Asset Management S.p.A. nel suo duplice ruolo di investitore e di real-estate asset manager dell’operazione.

“Siamo orgogliosi di aver affiancato Banco BPM e Phoenix Asset Management nella più grande operazione di cartolarizzazione immobiliare mai realizzata nel nostro Paese - ha commentato Umberto Rasori, CEO di

Zenith Global – in termini di valore e in termini di numero di immobili interessati. E’ segno che i tempi sono

maturi e che lo strumento della cartolarizzazione immobiliare ormai ricopre un posto di assoluta rilevanza nel panorama del Real Estate Italiano, come strumento di ottimizzazione della gestione del portafoglio

immobiliare. Come Zenith Global, siamo stati i pionieri di questo tipo di operazioni, ed oggi stiamo assistendo ad un mercato in rapidissima crescita, che vede, ormai, come nostri interlocutori anche primarie banche italiane”.

“L’operazione rafforza il nostro posizionamento sia in qualità di investitore sia nel proseguimento delle nostre attività di gestione immobiliare” ha commentato Steve Lennon, Fondatore e CEO di Phoenix Asset

Management. "Questo duplice ruolo rappresenta uno dei pilastri strategici della nostra crescita, volto a poter offrire soluzioni industriali e finanziarie al settore bancario ed all’industria immobiliare in generale. Riteniamo che il contesto di mercato stia confermando la nostra tesi, e vanti un elevato potenziale”.