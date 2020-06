Bacardi: scontri per il controllo, Lady Bacardi estromessa dal voto

Nell'azionariato di Bacardi, multinazionale dei superalcolici che, dopo la fusione con l'italiana Martini & Rossi, ha superato i 3 miliardi di fatturato, non fila tutto concordemente in vista dell'assemblea del 18 giugno.

Da un lato l'azionista Monika Bacardi ha aperto uno scontro con il suo 'Bastille Trust', fondato dal defunto marito Luis Bacardi, che controlla i due veicoli che detengono le azioni; dall'altro il 'Sunrise Project', di cui è leader e che riunisce altri azionisti, non ha visto ammettere dal comitato interno del gruppo nessuno dei nomi proposti alla votazione per il rinnovo del cda.

Monika Bacardi si è schierata contro la lista di candidati espressione della volontà di Facundo Bacardi, presidente del gruppo dal 2005, e ritiene che la mancanza del proprio sostegno a tale lista, potrebbe costituire un ostacolo alla riconferma dei vertici uscenti e della sua governance.

IN VISTA DEL RINNOVO DEL CDA DI BACARDI LTD MONIKA BACARDI ESTROMESSA DAL DIRITTO DI ESPRIMERE IL PROPRIO VOTO

La battaglia per il controllo della Bacardi si inasprisce in vista dell’assemblea del 18 giugno: in gioco il rinnovo della governance e del vertice, inamovibile da 27 anni

Con l’avvicinarsi della data del 18 Giugno in cui è prevista l’assemblea degli azionisti di Bacardi LTD, gruppo che dopo la fusione con Martini & Rossi ha superato i circa 3 miliardi di dollari di fatturato, l’azionista Monika Bacardi rende noto lo scontro con il suo “Bastille Trust” del Liechtenstein, fondato dal suo defunto marito Don Luis Bacardi, che controlla i due veicoli sempre del Liechtenstein che detengono le azioni Bacardi Ltd, in vista del rinnovo dei componenti del Cda della multinazionale.

Lady Monika Bacardi, che è Family Trustee del Bastille Trust dal 2009, lo scorso Dicembre 2019 è stata oggetto di procedimento legale avviato dai suoi Professional Trustees ed in particolare dal suo ex avvocato (tale fino ad Ottobre 2019) che hanno chiesto al Tribunale del Liechtenstein la sua revoca.

Oggi 3 Giugno, Lady Monika BACARDI, vedova del defunto Don Luis Bacardi, è convocata in una riunione dei Trustees del “Bastille Trust”, avente all’OdG la richiesta della sua dismissione dalle cariche direttive dei 2 veicoli sottostanti che detengono le sue azioni di Bacardi LTD. Tali cariche direttive conferiscono il diritto di esprimere il voto nell’assemblea della Bacardi LTD del 18 giugno, e potrebbero essere determinanti nell’esito del voto stesso.

Lady Monika Bacardi, contraria alla lista di candidati espressione della volontà di Facundo Bacardi, Presidente di Bacardi LTD, alla guida del Gruppo da 27 anni, farebbe mancare il proprio sostegno a tale lista, costituendo un ostacolo alla riconferma dello stesso Facundo Bacardi e della sua governance.

Nella sua battaglia per rivendicare i diritti di azionista della Bacardi LTD, Lady Monika Bacardi, costantemente supportata dal suo consulente a tutto campo Dr. Bruno Capone, esperto di alta finanza e legal business, è oggi leader e membro del Comitato Direttivo del Sunrise Project, il comitato che raggruppa molti azionisti di Bacardi LTD, tra cui i beneficiari di altri 9 trusts, che condividono la difficoltà nel vedere rappresentati i propri interessi e il proprio diritto di voto nella nomina della governance del Gruppo.

Solo poche settimane fa, a conclusione del procedimento annuale di indicazione dei nuovi candidati da ammettere alla votazione per le cariche al Consiglio di Amministrazione di Bacardi LTD, da tenersi il prossimo 18 Giugno, nessuno di quelli proposti dal Sunrise Project è stato ammesso dal Comitato Interno di Nomina della multinazionale.