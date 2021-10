Imprese, Sws con Systra leader europeo nell'ingegneria delle gallerie

Sws, società specializzata nella progettazione di gallerie e opere sotterranee, entra a far parte di Systra, gruppo mondiale d'ingegneria e di consulenza specializzato nei trasporti pubblici e nelle soluzioni di mobilità con sede a Parigi.

Sws con un team di 240 persone in tutta Italia, tra Trento, Torino e Roma, e all'estero, diventa Systra Sws, filiale del gruppo Systra. Il gruppo spiega in una nota che la fusione punta sulla leadership di Systra nelle soluzioni globali per il settore trasporti pubblici e per la mobilità e sulle competenze di Sws nella progettazione di gallerie, e mira alla realizzazione di un campione europeo nelle infrastrutture complesse dotato di un 'ampia gamma di servizi per privati, operatori e appaltatori.

La combinazione di Sws e Systra offre servizi chiavi in mano per i progetti di trasporto. Per gli appaltatori servizi personalizzati, per accrescere la competitività dei progetti in termini di scadenze, costi e sostenibilità, soddisfacendo le esigenze del cliente finale e degli utenti, la cui consapevolezza ecologica è diventata prioritaria, al pari dei rigorosi criteri di sicurezza. Systra, attore di riferimento nel campo delle soluzioni destinate ai trasporti, arricchisce quindi il suo portafoglio di competenze e accelera la sua crescita.

Con l'acquisizione inoltre, il Gruppo amplia la sua presenza in Italia, un mercato fondamentale in cui è opera da 20 anni, attraverso la sua filiale Systra-Sotecni, e di accedere a nuovi mercati, in particolare in Europa, dove Sws ha acquisito una solida reputazione presso i suoi clienti.

Paolo Mazzalai, presidente di Systra Sws, ha commentato: "Molti ingegneri delle due aziende hanno già collaborato in passato e so che condividiamo lo stesso approccio di eccellenza tecnica. L'unione fa la forza e i nostri team offriranno competenze eccezionali ai clienti, garantendo il successo dei loro progetti e la volontà costante di restare tecnologicamente all'avanguardia".

Jean-Charles Vollery, Chief Operating Officer di Systra, ha aggiunto: "I nostri clienti beneficeranno di competenze rafforzate grazie all'unione con uno specialista nel settore dell'ingegneria delle gallerie. Systra Sws diventerà un punto di riferimento per il nostro Centro mondiale d'eccellenza nell'ingegneria di ponti e gallerie. La nostra missione è di fornire un servizio su scala mondiale, mobilitando i migliori esperti del gruppo in tutto il mondo."