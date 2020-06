Inps, cassa integrazione: Catalfo, scoperte 2.500 domande "truffa"

Inps, sono circa 2.500 le truffe scovate sul fronte delle domande da parte delle aziende, di accesso alla cassa integrazione. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, a Radio Anch'io su Rai Radio 1. "Abbiamo scoperto 2.500 fruizioni irregolari, richieste irregolari", ha spiegato il ministro elencando alcune tipologie: "Lavoro fittizio, aziende inesistenti". "Altre avevano fatto risultare comunicazioni retroattive al 17 marzo", ha spiegato.

La cassa integrazione adesso "per fortuna e' entrata a regime. Sono state gia' erogati piu' di 7 milioni di pagamenti e nei prossimi giorni si cerchera' di arrivare a pagare tutti coloro per i quali e' gia' stata inviata l'ultima documentazione con i dati dei lavoratori, perche' ricordo che e' l'azienda che prenota la cig e deve inviare i dati".

Sul fronte delle domande per il reddito d'emergenza, il ministro del Lavoro ha spiegato che le richieste non sono state poche, nonostante siano al momento inferiori alle attese. La misura, comunque, non verrà prorogata.

Catalfo ha ricordato che le domande di Rem arrivate all'Inps sono state "in 15 giorni circa, 270mila domande, 13mila domande al giorno: non direi che sono poche domande". Nel frattempo è stato registrato "un aumento delle domande di reddito cittadinanza del 12%", ha annunciato. Quanto ad una possibile proroga del Rem, il ministro ha detto: "Non per il futuro" perchè "io direi che questa è una misura che va incontro all'emergenza, poi abbiamo una misura strutturale che è il reddito di cittadinanza".