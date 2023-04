INPS, pensionati all'estero: che cosa fare per evitare la tassazione italiana

INPS, guida per i pensionati all'estero: che cosa fare per evitare la tassazione italiana

Molti pensionati decidono di trasferirsi all'estero dove in alcuni Pesi esiste il divieto di doppia tassazione. Come riporta nanopress.it, precisamente nella pagina milanese, tra questi Paesi è compresa la Bulgaria e quindi fa l'esempio: se un pensionato paga le tasse a Sofia, dove ha provveduto a prendere la residenza, non può pagare le tasse anche al Paese di provenienza. Tuttavia, l’INPS sta facendo riferimento ad una novità che va di fatto a ribaltare la normativa fin qui osservata.

Non è sufficiente la residenza in un Paese dove vige il divieto di doppia tassazione per non pagare le tasse al Paese di provenienza. Quindi, trasferirsi in Bulgaria non equivale automaticamente a pagare le tasse solo lì.