Firmato il protocollo Inail-Aepi. Durigon attacca il presidente dell'Inps

Oggi c’è stato un convegno organizzato da Aepi (Associazioni europee di professionisti ed imprese) presso la sede storica Inail di Via IV novembre a Roma, sull’azione dei primi sei mesi di governo in relazione al mondo imprenditoriale. Presenti il presidente dell’Inail Franco Bettoni e quello di Aepi Mino Dinoi, con la partecipazione di vari sottosegretari tra cui quello al Lavoro, il leghista Claudio Durigon.

Nel corso del convegno è stato firmato un importante accordo di cooperazione strutturale - riguardante la sicurezza sul lavoro - tra Aepi ed Inail. Nel suo intervento il Presidente Aepi, Mino Dinoi, ha fatto notare come “il Paese non sogna più. Deve tornare a sognare. L’Italia è un Paese lento, disorganizzato, una sorta di bomba ad orologeria”.

E poi ancora: “l’importante è la semplificazione amministrativa. L’Agenda 21 nata per coordinare l’azione degli Enti Locali è fallita, occorre un Paese 5.0. L’Italia va rimessa in moto. La piccola impresa soffre e a volte non ce la fa da sola, non servono più interventi spot, ma ci vuole qualcosa di strutturale, un piano a lungo termine”. Aggiungendo anche che: “Il privato non è il diavolo, occorre rafforzare il partenariato con il pubblico”. In questo contesto vede positivamente l’azione del governo.

Dinoi si dice infatti d’accordo con la riforma del codice degli appalti voluta da Giorgia Meloni. Fabio Insenga, vicedirettore dell’AdnKronos, ha moderato il successivo dibattito.

Durante la tavola rotonda il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon ha attaccato il Presidente dell’Inps, Pasquale Tridico in replica ad una sua intervista rilasciata a La Stampa in cui si affermava la necessità di ricorrere ai migranti per la tenuta del sistema pensionistico.

In tale intervista Tridico ha difeso anche la legge Fornero. Durigon ha replicato: “Ho letto l’intervista del presidente dell’Inps, che dovrebbe gestire e non fare politica, in cui dice che andrebbe mantenuta la legge Fornero. Di certo, non lasceremo la legge Fornero, come dice Tridico. Capisco che è già in campagna elettorale per le europee ma manca ancora un anno”.