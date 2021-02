Intesa Sanpaolo, UniCredit e SACE: finanziamento da 30 Mio a Goglio

Intesa Sanpaolo, UniCredit, finanziamento da 30 milioni garantiti da SACE in favore dell'azienda italiana Goglio S.p.A.

Un finanziamento da 30 milioni di euro complessivi erogati da Intesa Sanpaolo e UniCredit (15 milioni ciascuno) e garantiti, in poche ore e digitalmente, da SACE attraverso Garanzia Italia in favore di Goglio S.p.A., azienda italiana leader nel settore dell’imballaggio flessibile.

Le risorse rinvenienti i finanziamenti saranno utilizzate dall’azienda lombarda per sostenere il piano di sviluppo aziendale, con un focus su nuove tecnologie di produzione che consentano una maggiore efficienza ed un minore impatto ambientale, nonché per incrementare la presenza del gruppo sui mercati esteri.

“L’impegno nell’attività di ricerca e sviluppo e gli investimenti nella costante innovazione oltreché nei prodotti, anche degli impianti produttivi e dei processi, sono da sempre caratteristiche distintive del Gruppo Goglio"– dichiara Davide Jarach responsabile Sviluppo Strategico di Goglio S.p.A. – "In un momento di forte discontinuità come l’attuale, determinato dall’emergenza sanitaria sviluppatasi a livello mondiale, siamo convinti che si debba avere il coraggio di continuare ad investire, per presentarsi pronti all’appuntamento con la ripresa”.

Il gruppo continua inoltre a puntare molto sull’Italia, dove saranno realizzati oltre la metà degli investimenti previsti per il prossimo quadriennio. Goglio S.p.A., che impiega oltre 1.800 dipendenti a livello globale e ha un fatturato consolidato di circa 380 milioni di euro, è uno dei principali player in Europa nel packaging flessibile Fondato nel 1850, il gruppo progetta, sviluppa e realizza sistemi completi per l’imballaggio fornendo laminati flessibili, valvole, macchine e servizio, per ogni esigenza di confezionamento che trovano applicazione in molteplici settori industriali: caffè, alimentare, chimica, cosmetica, detergenza, beverage e pet food.

Il gruppo, che ha un raggio d’azione mondiale, è presente con stabilimenti produttivi in Italia, Olanda, Stati Uniti e Cina, e uffici commerciali dislocati in vari paesi europei, in Sud America e nel sud-est asiatico. Nel 2020 Goglio ha celebrato i suoi 170 anni di attività.