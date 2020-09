IoLaButtoLi: premiata dal Ministro dell’Ambiente Sergio Costa

Lorenzo Fronteddu, JTI Italia: "Il riconoscimento ricevuto dimostra che stiamo percorrendo la giusta strada nel portare avanti un cambio di mentalità verso un maggiore rispetto dell'ambiente, oggi sempre più necessario, che deve riguardare società civile, istituzioni e aziende"

La campagna di sensibilizzazione #IoLaButtoLi arriva in Parlamento. Grazie all’enorme successo avuto dall’iniziativa, promossa da Save the Planet e JTI Italia (Japan Tobacco International) e con il supporto, attraverso i social di Casa Surace, la campagna ha ricevuto un riconoscimento direttamente dal Ministro dell’Ambiente Sergio Costa. A ritirare la medaglia, presso la Sala Nassirya del Senato della Repubblica, era presente Elena Stoppioni, presidente di Save the Planet. La consegna è avvenuta a margine della conferenza di presentazione del libro “Una nuova economia ecologica”, della Senatrice Patty L'Abbate.

Elena Stoppioni, presidente di Save the Planet, ha affermato: “Questo ulteriore riconoscimento conferma il nostro impegno per la sensibilizzazione dei temi relativi alla salvaguardia del pianeta. E’ confortante sapere che anche le più alte Istituzioni del nostro Paese siano impegnate in prima linea in questa battaglia. Diventa fondamentale avere l’appoggio e il supporto di ogni realtà possibile”.

Le attività social della campagna - lanciate lo scorso 6 agosto e focalizzate sul tema del problema del littering - hanno raggiunto 10 milioni di visualizzazioni, ecco perché il Ministro Costa ha deciso di riconoscere ufficialmente l’impegno dedicato alla sensibilizzazione ecologica del nostro paese, soprattutto nei confronti delle nuove generazioni.

"Il riconoscimento ricevuto dimostra che stiamo percorrendo la giusta strada nel portare avanti un cambio di mentalità, oggi sempre più necessario, che deve riguardare società civile, istituzioni e aziende" afferma Lorenzo Fronteddu, Corporate Affairs and Communication Director di JTI Italia. "Con #iolabuttolì abbiamo inviato un messaggio importante di rispetto dell’ambiente e nei prossimi mesi continueremo, insieme a Save The Planet, la nostra azione di sensibilizzazione e mobilitazione di cittadini e amministrazioni locali per perseguire, tutti insieme, l’obiettivo della sostenibilità ambientale”.