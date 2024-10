Istat, ad agosto disoccupazione in calo del 6,2%, ai minimi dal 2007. Record di occupati (+45mila unità)

Lavoro: Istat, record di occupati ad agosto (+45.000 unità)

Ad agosto il tasso di disoccupazione cala al 6,2% (-0,2 punti) mentre quello giovanile si attesta al 18,3% (-1,7 punti). Lo rileva l'Istat. "Ad agosto 2024 - osserva l'Istat nel commento - il numero di occupati risulta in crescita rispetto al mese precedente (+45mila unità) e raggiunge i 24 milioni 80 mila; l’aumento coinvolge i dipendenti, sia permanenti – che raggiugono i 16 milioni 106mila – sia a termine, pari a 2 milioni 811mila; gli autonomi scendono a 5 milioni 163mila. Il numero di occupati supera quello di agosto 2023 di 494mila unità: +516mila dipendenti permanenti, +123mila autonomi e -144mila dipendenti a termine. Su base mensile, il tasso di occupazione è stabile, quello di inattività aumenta, raggiungendo il 33,4%, mentre il tasso di disoccupazione scende al 6,2%".

Lavoro: Istat, disoccupazione giù al 6,2%, giovanile a 18,3%

Il numero di persone in cerca di lavoro cala (-2,8%, pari a -46 mila unità) per entrambe le componenti di genere e in tutte le classi d’età, ancora una volta con l’eccezione dei 35-49enni. Inoltre, cresce il numero di inattivi (+0,4%, pari a +44mila unità) tra gli uomini, le donne, i 15-34enni e gli ultra cinquantenni. Il tasso di inattività sale al 33,4% (+0,1 punti). Rispetto ad agosto 2023, diminuisce il numero di persone in cerca di lavoro (-18,3%, pari a -355mila unità) mentre cresce quello degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (+0,9%, pari a +106mila). Dalle serie storiche si evince che il dato sulla disoccupazione è ai minimi dal settembre del 2007.

Eurozona: ad agosto disoccupazione stabile al 6,4%

Ad agosto il tasso di disoccupazione destagionalizzato dell'Eurozona è stato del 6,4%, stabile rispetto a luglio e in calo rispetto al 6,6% di agosto 2023. Il tasso di disoccupazione dell'Ue è stato del 5,9%, in calo rispetto al 6% di luglio 2024 e di agosto 2023. Le cifre sono pubblicate da Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione europea. Il dato italiano di agosto è del 6,2%, in calo rispetto al 6,4% di luglio.

Eurostat stima che 13,027 milioni di persone nell'Ue, di cui 10,925 milioni nell'area dell'euro, fossero disoccupate ad agosto. Il tasso di disoccupazione giovanile era invece del 14,3% nell'Ue, in calo rispetto al 14,5% di luglio 2024, e del 14,1% nell'area dell'euro, in calo rispetto al 14,2% del mese precedente. In Italia il dato è del 18,3% in calo rispetto al 20,1% di luglio.