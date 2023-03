Ita, il ceo di Lufthansa: "Manca l'accordo sul prezzo, ma siamo fiduciosi"

Ita, Spohr: "Convinto si possa arrivare a piano aziendale comune, svolta possibile"

"Sono assolutamente convinto che si possa arrivare alla creazione di un piano aziendale comune e che una svolta di Ita sia possibile. Credo anche che i recenti colloqui abbiano confermato la nostra convinzione che un turnaround sia possibile una volta che avremo integrato Ita nel gruppo Lufthansa". A dichiararlo è stato il ceo di Lufthansa, Carsten Spohr parlando all'Airlines for Europe Aviation Summit a Bruxelles.

"Le questioni aperte - spiega il top manager- sono in fase di valutazione. Ovviamente Ita ha perso denaro pubblico e questo si riflette sulla valutazione, che rappresenta l’ultimo vero ostacolo nella discussione. Siamo fiduciosi di poter firmare entro il periodo di esclusività.”

“Ora, il prossimo grande accordo che dobbiamo trovare - sottolinea Spohr - è sul prezzo che riflette le perdite di Ita. Sono certo che riusciremo a raggiungere questo accordo. Domani vedrò il ministro per andare a Roma. È importante non dimenticare che Milano è il terzo bacino di utenza in Europa dopo Parigi e Londra. L'Italia è il terzo mercato dell'aviazione in Europa dopo il Regno Unito e la Spagna e l'Italia è la terza economia più grande d'Europa nell'Ue dopo Francia e Germania. Gli incentivi ci sono: questo mercato ha bisogno di rimanere collegato al mondo. Il gruppo Lufthansa, insieme ad Ita, potrebbe farlo. E credo che entrambe le parti lo sappiano. Ecco perché, con questa logica alla base, sono così fiducioso. Troveremo una soluzione.”