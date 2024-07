Ita-Lufthansa, il viaggio può iniziare. L'Ue dà l'ok alla fusione

Ita-Lufthansa, l'Ue dà l'ok alla fusione. Il viaggio può iniziare

Ormai è quasi fatta. Dopo mesi di lavoro, la Commissione Ue darà formalmente il suo “ok” alla fusione tra Ita Airways e la tedesca Lufthansa. L’annuncio è atteso intorno alle 11.45 di oggi, mercoledì 3 luglio.

Subito dopo, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, il presidente esecutivo di Ita Antonino Turicchi e l’amministratore delegato del gruppo Lufthansa Carsten Spohr terranno la prima conferenza stampa congiunta da quando è stata firmata l’intesa, poco più di un anno fa.

Cosa accade ora

Il primo passo dell’operazione vedrà Lufthansa iniettare attraverso un aumento di capitale riservato circa 325 milioni di euro per il 41% della compagnia aerea. Successivamente, Lufthansa potrà aumentare la sua partecipazione fino al 90% con la possibilità di salire al 100% delle quote entro il 2033. L’investimento finale complessivo sarebbe pari a circa 829 milioni di euro.

Ma il viaggio è appena iniziato. Perché ciò avvenga, infatti, sia Mef/Ita sia Lufthansa dovranno cedere 15-17 coppie di slot (diritti di decollo e atterraggio) all’aeroporto di Milano Linate, pari a 30-34 voli al giorno in entrambe le direzioni. Dovranno perfezionare l’accordo con un’altra compagnia che farà concorrenza per almeno tre anni sulle rotte intra-europee dove Ita e Lufthansa sarebbero monopoliste (la candidata principale è easyJet), consentendole di aprire una base.

I soggetti dovranno poi attenuare la riduzione della concorrenza sui voli tra Roma e il Nord America individuando o un rivale sui collegamenti diretti (con Chicago, Washington, San Francisco, Toronto) oppure selezionando per ciascuna tratta due nuovi competitor in grado di offrire connessioni con uno scalo di non più di 2 ore e tempo totale di volo di non oltre 3 ore più lungo del diretto.

Per portare a termine tutto ciò, i protagonisti del dossier hanno quattro mesi di tempo. Subito dopo, ci sarà il closing con l’aumento di capitale, le modifiche statutarie, la nomina di un nuovo cda (3 membri, incluso il presidente, spettano al Mef, 2 a Lufthansa che nominerà il ceo) e il via al piano di rilancio. Che, tra le altre cose, come scrive il Corriere della Sera, prevede anche l’avvio delle pratiche per il trasloco di Ita da SkyTeam a Star Alliance e la richiesta di ingresso degli italiani nella joint venture transatlantica A++ che Lufthansa ha con United Airlines e Air Canada.