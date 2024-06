Voli, nuova stangata sui prezzi dei biglietti a causa della tassa ambientale

Biglietti aerei più cari per la tassa Ue: rincari fino a 72 euro

Stringete bene le cinture di sicurezza, perché con i nuovi rincari sui biglietti aerei si rischia di precipitare. Le tariffe dei voli stanno aumentando a causa della cosiddetta "tassa green" o "tassa ambientale", varata dall'Unione Europea. Lufthansa è la prima compagnia aerea ad applicare questo sovrapprezzo: acquistare un biglietto per un volo in partenza dal 1° gennaio 2025 comporterà un costo aggiuntivo che varia da 1 a 72 euro, a seconda della lunghezza della tratta.

Le compagnie coinvolte

Il provvedimento riguarda tutte le compagnie aeree del gruppo Lufthansa, che comprende Swiss Air, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Air Dolomiti ed Eurowings. Anche altre compagnie aeree internazionali seguiranno questa iniziativa per compensare le emissioni inquinanti.

Obiettivi ambientali

La normativa europea mira a ridurre le emissioni di anidride carbonica nel settore dell'aviazione, con l'obiettivo di raggiungere emissioni zero entro il 2050. Come tappa intermedia, entro il 2030 è prevista una riduzione del 55% delle attuali emissioni. Gli aumenti tariffari serviranno a coprire parte dei costi necessari per l'adeguamento tecnologico, come l'acquisto di aerei più moderni, motori più efficienti e combustibili sostenibili.

Dettagli sui rincari

Fino ad ora, Lufthansa aveva lasciato ai passeggeri la scelta di contribuire volontariamente alla causa ambientale, offrendo la possibilità di pagare di più per i loro biglietti. Da ora in poi, invece, il sovrapprezzo sarà obbligatorio.