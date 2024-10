Italgas scommette su 2i Rete Gas, 15,6 miliardi di investimenti entro il 2030: ecco il nuovo piano strategico

Piano Strategico 2024-2030 conferma la strategicità dei principi ESG

Il Piano Strategico 2024-2030 di Italgas conferma la strategicità dei principi ESG e integra specifici target di riduzione dei consumi energetici netti e delle emissioni climalteranti al 2030, in linea con il raggiungimento della neutralità carbonica Net Zero al 2050. Tali obiettivi sono declinati per i settori della distribuzione del gas e per il settore idrico, con target aggiuntivi, per quest’ultimo, anche relativi alla riduzione delle perdite. Il Gruppo continua a far leva sull’efficientamento energetico, la digitalizzazione e ottimizzazione del sistema di controllo e gestione di tutti gli asset operativi e lo sviluppo di nuove iniziative, grazie anche all’expertise della sua ESCo Geoside e allo scouting e collaborazione con start-up innovative. Per il settore della distribuzione del gas allargato al nuovo perimetro sono confermati i target al 2030 di riduzione del 33% dei consumi energetici netti (baseline 2020), del 42% delle emissioni climalteranti (Scope 1 e Scope 2 market-based) e la riduzione del 33% dello Scope 3 (supply chain). Obiettivi resi possibili grazie al miglioramento continuo della rete, all’azione capillare di ricerca delle dispersioni, alla pianificazione mirata degli investimenti, al coinvolgimento costante della propria catena di fornitura.

Per il settore idrico, il Gruppo si è dotato di specifici obiettivi di riduzione del consumo energetico netto e delle emissioni di gas a effetto serra Scope 1 e 2 (market-based) del 33%, oltre alla riduzione delle perdite idriche al 6% nel trasporto e al 30% nella distribuzione (per tutti gli obiettivi il target è al 2030, rispetto alla baseline 2023). Particolare attenzione sarà dedicata alla valorizzazione e all’integrazione delle persone di 2i Rete Gas, con l’obiettivo di creare una cultura aziendale condivisa, basata sui valori comuni di diversità, pari opportunità e inclusione. Per rispondere alle tante sfide, e guidare e rendere effettivo il cambiamento, il Gruppo continua a mettere in atto politiche volte ad attrarre i migliori talenti e a introdurre sempre nuove competenze, anche attraverso le attività dell’Academy Italgas. Al 2030, si prevede di raggiungere 45 ore di formazione medie pro-capite all’anno, una posizione su tre relativamente ai ruoli di responsabilità ricoperta da una donna e la riduzione del divario retributivo di genere, compreso tra +/- 3%.

Italgas raddoppia e prevede 15,6 miliardi di euro di investimenti al 2030, il 92% in più del precedente piano. Lo annuncia il gruppo che punta a diventare un "campione europeo in grado di realizzare l'industria del gas del futuro". Con l'acquisizione di 2i Rete Gas, la "diffusa applicazione dell'intelligenza artificiale nel gas, nell'acqua, e nell'efficienza energetica, e con la digitalizzazione Italgas punta a una crescita degli utili a doppia cifra nell'arco del piano". In crescita del 5% annuo sui 35,2 centesimi del 2023 fino al 2026. Il dividendo ,invariato al 65% il rapporto di redistribuzione.

Gallo, crescita media annua del 13% del Mol e dell'utile al 2030

Il Piano Strategico 2024-2030 di Italgas "passerà alla storia" perché sarà quello della "creazione del campione europeo nella distribuzione del gas, rafforzando ulteriormente l'impegno per la trasformazione digitale delle infrastrutture, a beneficio dell'intero paese". Lo afferma l'amministratore delegato Paolo Gallo sottolineando che "la nuova dimensione del gruppo, combinata con l'innovazione e la trasformazione digitale, costituisce il fattore determinante per assicurare il raggiungimento dei target della transizione energetica, la sicurezza degli approvvigionamenti e la sostenibilità dei costi dell'energia a persone e imprese".