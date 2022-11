Italpreziosi, Ciabatti tra le 100 donne più sostenibili nel settore minerario

Italpreziosi, Ivana Ciabatti (Ceo): "Per me la trasparenza e la sostenibilità sono da sempre i driver fondamentali per creare un impatto positivo"

Ivana Ciabatti, amministratrice delegata e presidente di Italpreziosi, conquista il posto nella top 100 delle donne “più sostenibili” al mondo. L'imprenditrice, che guida la società tra i leader a livello internazionale nella produzione, trading e commercio di metalli preziosi, lingotti e oro da investimento, è stata premiata per il suo impatto “green” nella classifica speciale di Women in Mining UK (WIM UK).

Lanciato da Women in Mining UK (WIM UK) nel 2013, la pubblicazione biennale “100 Global Inspirational Women in Mining” (WIM100), giunta alla quinta edizione, intende mettere in luce la grandissima varietà di talenti femminili nel settore minerario, valorizzandoli attraverso storie ispirazionali per altre donne.

Ivana Ciabatti ha sostenuto nel tempo numerosi progetti che valorizzano i diritti delle donne, le loro potenzialità, il loro genio, battendosi in particolare contro la violenza sulle donne. Oltre a essere membro di WIM UK, lo è anche di Women Empowerment Principles, iniziativa di UN Women e UN Global Compact che definisce i principi guida per le imprese su come promuovere l’uguaglianza di genere e l’emancipazione delle donne, sul posto di lavoro e nella comunità. Con oltre 40 di esperienza nel settore, il suo operato aziendale è guidato dai principi di sostenibilità, etica e rispetto, declinato nell’aree ambiente e risorse umane.