Iveco rileva la joint venture europea, a Nikola le attività del mercato Usa

Automotive, si separano le strade di Iveco e Nikola

Iveco Group e Nikola Corporation annunciano l'avvio di una nuova fase della partnership che, iniziata nel 2019, ha finora raggiunto tutti gli obiettivi prefissati, facendo leva sulle rispettive competenze per offrire veicoli commerciali pesanti a zero emissioni (di categoria Class 8 per gli Stati Uniti) in Nord America ed Europa. Iveco Group acquisisce la partecipazione totalitaria nella joint venture.

Le società hanno lavorato insieme con determinazione, nonostante il Covid-19 e le sfide della catena logistico-produttiva, per ottenere i risultati sinora conseguiti, lanciando veicoli elettrici a batteria (BEV, Battery Electric Vehicle) e a celle a combustibile (FCEV, Fuel Cell Electric Vehicle) per il trasporto regionale e a lungo raggio. Ciascuna delle due aziende intende ora concentrarsi sul proprio mercato di riferimento nel trasporto pesante.

Iveco Group si focalizzerà sull'Europa, per l'ulteriore sviluppo e la commercializzazione di veicoli elettrici a batteria e a celle a combustibile, che include l'implementazione del modello di business finanziario denominato Gate. Nikola a sua volta concentrerà le proprie attività in Nord America, con un approccio integrato ai clienti, offrendo veicoli elettrici a batteria e a celle a combustibile e infrastrutture per la distribuzione di idrogeno tramite il marchio Hyla. Iveco Group acquisirà la partecipazione totalitaria nella joint venture a Ulm, in Germania.