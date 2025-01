John Elkann si fa amici Musk e Zuckerberg, gli affari del nipote dell'Avvocato fuori da Stellantis

Tutti gli affari di John Elkann

Con il suo ingresso nel Cda di Meta, John Elkann segna un altro colpo oltreconfine, accorciando la distanza con i megalomani troni della Silicon Valley e allungandola sempre più con il Bel Paese. La stretta di mano con Zuckerberg lo vedrà seduto accanto a Dana White, capo dell’Ufc (Ultimate Fighting Championship) e grande sostenitore del presidente eletto Donald Trump. Cosa abbiano in comune industria, social network e wrestiling, non è del tutto chiaro, ma prova ancora una volta la poliedricità dell'erede di Gianni Agnelli.

D'altronde, da quando ha preso in mano il destino della dinastia, Elkann non se n'è mai stato lì impalato, ha giocato su più tavoli, diversificando il portafoglio della holding di famiglia tra lusso, sanità e ora social network. Eppure mentre lui insegue il futuro del Metaverso, c’è chi si chiede: chi pensa a Stellantis?

Exor, da Stellantis a Philips e Gedi

Si sa, la dinastia Agnelli è sinonimo di automobili, una storia che nasce con la fondazione della Fiat e si estende oggi a Stellantis, il colosso nato dalla fusione tra Fca e Peugeot, custode di marchi iconici come Alfa Romeo, Lancia, Maserati, Citroën, Opel e Peugeot. Non manca, naturalmente, la Ferrari, il gioiello più brillante della corona. Ma il cuore finanziario della famiglia pulsa attraverso la Dicembre, storica cassaforte che attraverso Exor controlla tutte le società dell'impero di famiglia (Stellantis, Juventus e molto altro). La Dicembre, a sua volta, è azionista di maggioranza (38% delle quote) della Giovanni Agnelli Bv, che detiene il 53,6% di Exor e il controllo dell’86,3% dei diritti di voto, riservata esclusivamente ai discendenti diretti del Senatore Giovanni Agnelli.

Con John Elkann al timone, Exor ha smantellato i confini del tradizionale impero industriale, avventurandosi in moda, tecnologia e salute. Gli asset chiave includono il 14,9% di Stellantis, il 23% di Ferrari, il 26,9% di CNH, il 27% di Iveco e il 17% di Philips. A questi si aggiungono diverse incursioni nell’editoria con il 34,7% di The Economist e il controllo totale di Gedi, che pubblica "La Repubblica" e "La Stampa". A questo si aggiungono anche le collaborazioni con il MoMA e le diverse iniziative filantropiche tramite la Fondazione Agnelli.

I rapporti di Elkann con il lusso: da Hermès a Kering e Lvmh

Il lusso è un pilastro strategico nella visione di John Elkann e di Exor. E infatti dopo la vendita di PartnerRe, i proventi sono stati reinvestiti in sanità ma soprattutto nel lusso. Tra gli investimenti di punta troviamo il 24% del produttore di calzature di alta gamma Christian Louboutin, una quota di maggioranza nel brand cinese Shang Xia e il 45% della italiana Lifenet Healthcare.

E parlando di lusso, nel board di Exor spicca anche Axel Dumas, pro-nipote del fondatore di Hermès, anche se le relazioni di Elkann nel mondo della monda francese vanno oltre Hermès. Nel consiglio di amministrazione di Ferrari siedono anche Francesca Bellettini, responsabile globale dei marchi del colosso Kering, e Delphine Arnault, figlia di Bernard Arnault, numero uno di Lvmh, e compagna del fondatore di Iliad, Xavier Niel. Tutti questi legami sono ovviamente curati con estrema attenzione da Elkann, che non lascia nulla al caso.

La nascita della Lingotto

E non finisce qui. Nel 2023, il gruppo Agnelli è tornato anche concentrarsi sui servizi finanziari con il lancio di Lingotto, una società di investimento da 3 miliardi di dollari con sede a Londra, presieduta dall'ex ministro delle Finanze britannico George Osborne. Il progetto è stato avviato con un impegno iniziale di 1,5 miliardi di euro, provenienti dalla vendita di PartnerRe. Lingotto, focalizzata sugli asset patrimoniali alternativi, è stata creata con l’obiettivo di garantire rendimenti a lungo termine ai propri limited partners. Sotto la guida di Enrico Vellano, ex CFO di Exor, la società ha rapidamente ampliato le sue attività nel corso degli anni.

Le amicizie strategiche di John: da Musk, Zuckerberg e Bezos

Ma sono molti altri i rapporti personali che John non manca di mettere in mostra, come quello con il numero uno di OpenAI, Sam Altman, durante l’Italian Tech Week. È celebre anche l’amicizia con Elon Musk, che nel 2021, ospite della kermesse torinese, lo aveva pubblicamente ringraziato per aver aiutato Tesla a uscire dall’“inferno logistico e produttivo” del 2017. Meno noto, ma altrettanto importante, il legame con Christine Lagarde, presidente della Bce.

E non finisce qui: oltre la già nota amicizia con Zuckerberg, si aggiungono anche Jeff Bezos, ceo di Amazon, e Larry Page ex ad di Google. E ancora, nel “comitato dei partner” di Exor compaiono altri pezzi grossi come Daniel Ek, fondatore di Spotify; Jony Ive, designer dell’iPhone, impegnato nel progetto della prima Ferrari elettrica; e Joseph Tsai, co-fondatore di Alibaba.

Insomma il rampollo degli Agnelli non lascia niente al caso. Sta forse cercando di diventare la versione italiana di Musk? Chi lo sa. Ma non gli si può di certo biasimare di essere un uomo che si accontenta. Il colpaccio con Meta segna sicuramente una svolta nei suoi affari interni ed esteri, eppure, con un portafoglio sempre più gonfio di asset, la vera domanda è: fino a che punto Elkann potrà gestire un impero che cresce a dismisura senza perdere, prima o poi, il controllo? Su questo, forse, Stellantis ci ha già dato una risposta fin troppo chiara.