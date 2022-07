L'attacco di Gazprom: chiuso il gas all'Europa. Il Nord Stream non riprenderà

Gazprom: "Non possiamo garantire la ripresa delle attività del Nord Stream"

Gazprom ha dichiarato di non poter garantire la ripresa del corretto funzionamento del gasdotto Nord Stream, che serve l'Europa, affermando di non essere in grado di confermare che recupererà una turbina tedesca in riparazione in Canada. "Gazprom non ha in suo possesso alcun documento che permetta a Siemens di portare il motore a turbina a gas fuori dal Canada", ha affermato Gazprom. Ottawa ha comunque affermato nei giorni scorsi di voler far tornare il pezzo a Berlino. "In queste condizioni - prosegue la nota dell'azienda - non è possibile trarre una conclusione oggettiva sull'evoluzione della situazione relativa all'esercizio in sicurezza" del gasdotto.