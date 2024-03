La Cina vuole l'ambizioso +5% del Pil. Hong Kong chiude in rosso, mercati tesi

Cina, previsione di crescita del Pil al 5% nel 2024

Il Dragone punta in alto, ma rischia di schiantarsi al suolo. Durante il Congresso nazionale del popolo, il Partito Comunista ha delineato le linee guida per la politica e l’economia. La più grande economia asiatica punta a una crescita economica di circa il 5% nel 2024 e di creare oltre 12 milioni di posti di lavoro nelle aree urbane e di mantenere il tasso di disoccupazione urbana rilevato intorno al 5,5%, gli stessi obiettivi previsti per il 2023.

Verrà inoltre portata avanti una politica fiscale "proattiva" e una politica monetaria "prudente", con il rapporto tra deficit e prodotto interno lordo (PIL) fissato al 3% e un disavanzo pubblico in aumento di 180 miliardi di yuan rispetto al bilancio del 2023. Ma i mercati reagiscono male, soprattutto Hong Hong, che chiude la seduta cedendo il 2,66%.

Il premier Li Qiang, secondo solo al presidente Xi Jinping, ha tenuto un discorso annunciando le prossime azioni del governo cinese per affrontare le sfide economiche attuali. Li ha delineato l'intenzione di mantenere il deficit di bilancio in linea con l'anno precedente e ha sottolineato la decisione del governo centrale di emettere nuovi titoli speciali. Tuttavia, questa mossa non ha incontrato l'entusiasmo degli investitori, che speravano in misure più radicali per stimolare l'economia.

Durante il suo intervento davanti a una vasta platea di quasi 3.000 delegati nella prestigiosa Grande Sala del Popolo a Pechino, Li ha espresso preoccupazione per la fragilità delle basi su cui si fonda il progresso economico del Paese. Ha evidenziato la persistente carenza di domanda, l'eccesso di capacità in alcuni settori, le deboli aspettative sociali e i rischi persistenti. Il silenzioso ascolto di Xi Jinping, figura di spicco e autorevolezza in Cina, durante l'ora di discorso di Li ha sottolineato l'importanza attribuita alle prossime azioni proposte.

Le priorità delineate da Li hanno compreso la gestione del crescente debito pubblico locale, il sostegno al settore immobiliare in difficoltà e il miglioramento delle politiche di maternità per affrontare il calo delle nascite. Queste strategie sono state indicate come cruciali per affrontare le sfide economiche attuali e promuovere una crescita sostenibile nel lungo periodo.

Gli analisti hanno avvertito che l’obiettivo del 2024 sarà più difficile da raggiungere rispetto al 2023, quando la crescita, che si è attestata al 5,2%, è stata favorita da un effetto base basso durante la pandemia. “Sarà un percorso più impegnativo per ripetere una crescita del 5% nel 2024”, hanno scritto gli analisti di Ing, aggiungendo che gli stimoli governativi dovrebbero svolgere un ruolo importante. “Sebbene i consumi siano stati il motore principale della crescita nel 2023, la debole fiducia rappresenta un ostacolo significativo nel 2024”.