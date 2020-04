La 'fase 2' spinge le Borse europee. Milano +4%, balzo di bancari e Campari

I mercati guardano alla 'fase 2', ovvero alle prospettive di una ripartenza dopo il lockdown per frenare la pandemia di Coronavirus: anche Piazza Affari, come gli altri mercati europei e Wall Street, corre, con il Ftse Mib che mette segno un rialzo del 4% a 17.039 punti. Gli occhi degli investitori ora sono puntati sui risultati dell'Eurogruppo di domani, in attesa di novita' sulla risposta da parte dei politici europei alla crisi economica legata all'epidemia. La maglia rosa del paniere principale della Borsa di Milano e' Campari, che sale di oltre il 10%, ma a trascinare il listino sono i bancari, con le big Intesa Sanpaolo e Unicredit in spolvero: alla chiusura fanno segnare rispettivamente +9,71% e +8,67%. Forti acquisti anche su Mediobanca, piu' indietro il resto del settore. Fra i finanziari tonica anche Nexi (+6,87%), mentre riparte con decisione il lusso (Moncler +6,91%). Corre Stm fra i tecnologici (+9,23%), trascinata dall'andamento di Apple; limitano i guadagni reti e utilities, con Italgas (-1,4%) che finisce sul fondo del Ftse Mib. Sale con decisione anche Fca, trascinando con se' la holding Exor (+8,16%).

Titoli Stato: spread Btp/Bund chiude in calo a 191 punti - Si restringe lo spread tra Btp decennali e omologhi Bund tedeschi dopo i dati della Bce sull'acquisto a marzo di 11,855 miliardi di euro di titoli di Stato italiani, su un totale di 33,75 miliardi di acquisti condotti nei primi giorni del programma Pepp, avviato per contrastare l'impatto dell'emergenza coronavirus. Il differenziale, dopo aver toccato i 190 punti, chiude a 191 dai 194 dell'apertura e i 197 della chiusura di venerdi'. Il rendimento dei titoli italiani e' in calo e torna sotto l'1,5% a 1,48%.