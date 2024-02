La Fifth Avenue nel mirino dei big del lusso: Lvmh vuole un immobile. Rumor

Lvmh, colosso francese, punta alla Fifth Avenue. Rumor

La Fifth Avenue si conferma ‘the place to be’. Dopo le recenti operazioni di Kering e Prada, anche il numero uno del lusso mondiale Lvmh starebbe valutando l’acquisizione di un immobile sulla nota arteria dello shopping newyorkese. Secondo fonti di stampa estera, il gruppo d’Oltralpe sarebbe in trattativa, per una cifra non resa nota, per ‘accaparrarsi’ un complesso al numero 745 della Quinta strada, all’angolo con la 58esima, che attualmente ospita un negozio per uomo di Bergdorf Goodman ai primi tre piani.

L’offerta del gruppo guidato dal magnate francese Bernard Arnault, che proprio sulla Quinta strada ha da qualche mese riaperto le porte dello storico flagship di Tiffany, andrebbe ad aggiungersi a quelle di altri acquirenti. Secondo quanto si legge su Bloomberg, nessuna delle parti coinvolte, compreso un portavoce di Neiman Marcus Group, che possiede Bergdorf Goodman, ha voluto commentare i rumors inerenti al deal.

“Cerchiamo di garantire e acquistare le migliori posizioni possibili per i nostri brand”, ha recentemente dichiarato il patron del colosso francese, Bernard Arnault durante la call con gli analisti in occasione della divulgazione dei risultati annuali del suo gruppo.

È certo però che i player del lusso sembrano sempre più interessanti e propensi ad investire nel mercato immobiliare, soprattutto in location ritenute strategiche per lo shopping di lusso. Proprio negli scorsi giorni Kering aveva reso noto di aver aggiunto nel suo portfolio un immobile situato al 715-717 sulla Fifth Avenue, comprendente spazi commerciali di lusso multi livello per un totale di circa 115mila metri quadrati, per ben 963 milioni di dollari (885 milioni di euro). Come specificato dallo stesso gruppo in una nota, l’investimento andrebbe potenzialmente a garantire location chiave per gli store futuri dei suoi marchi.

Solo appena un mese fa Prada aveva invece rilevato per 425 milioni di dollari (388 milioni di euro) il building del suo flagship sempre sulla Fifth Avenue. Il building di 12 piani, cinque dei quali già impegnati dalla boutique di Prada, presente dalla fine degli anni Novanta, potrebbe ospitare in futuro anche magazzini e uffici.

Secondo il consueto report dela società di servizi immobiliari Cushman & Wakefield, la Fifth Avenue si conferma la Fifth Avenue rimane la via dello shopping più costosa del mondo, con un affitto medio di 20mila dollari al metro quadro. Inoltre la lussuosa strada come le altre strade attorno, secondo quanto riportano alcuni agenzie immobiliari sulla stampa americana, presenta ancora una serie di location disponibili a seguito della chiusura dei negozi di diversi brand di moda, avvenuta nel 2019 e nel periodo Covid.

Precedendo l’interesse per la nota strada del centro di Manhattan, a luglio 2023 era stato sempre Lvmh a far notizia per un importante operazione immobiliare: il gruppo francese aveva acquisito il gigantesco flagship store di sette piani di Louis Vuitton al numero al 101 di avenue des Champs-Élysées, dopo una trattativa durata due mesi, per una cifra che secondo la stampa francese oscillava dai 770 ai 900 milioni di euro.

Come sottolineato dall’agenzia Bloomberg, lo scorso anno il gruppo Lvmh ha registrato un record di acquisizioni immobiliari che ha acquistato circa 2,45 miliardi di euro di immobili a livello globale, principalmente per operazioni di vendita al dettaglio.