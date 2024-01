Lvmh, il colosso francese batte ogni record: chiude l'anno con 86mld di ricavi

Lusso, la scalata dell'impero di Arnault non si ferma: +13% i ricavi del 2023

Lvmh continua inarrestabile a battere ogni record e a migliorare le sue stesse performance, in termini di ricavi e redditività, di anno in anno. Infatti, il 2023 appena concluso ha registrato una crescita del 9% rispetto al fatturato 2022, pari a 86,153 miliardi di euro (+13% di crescita organica), mentre l'utile netto è stato di 15,2 miliardi di euro, che segna un +8%.

Bernard Arnault, presidente e ceo del colosso del lusso, ha commentato il risultato invidiabile senza falsa modestia: "Le maison del gruppo hanno ancora "un'eccezionale appeal e capacità di suscitare desiderio, nonostante un anno segnato dalla congiuntura economica e dalle sfide geopolitiche - commenta Bernard Arnault, Presidente e ceo di Lvmh - Pur rimanendo vigili nel contesto attuale, entriamo nel 2024 con fiducia".

Si prospetta un anno stimolante ed eccezionale per tutti noi - prosegue il magnate - con la nostra partnership ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024, i cui valori fondamentali di passione, inclusione e voglia di superare se stessi sono elementi condivisi dal gruppo. Per Lvmh si tratta di una nuova opportunità per rafforzare la nostra posizione di leadership nei beni di lusso e promuovere la reputazione di eccellenza della Francia nel mondo".

Sul risultato, si legge nel documento finanziario pubblicato ieri, hanno pesato i corsi dei cambi per 4 punti percentuali a causa della debolezza del renminbi cinese, dello yen giapponese e del dollaro americano rispetto all’euro.

All'assemblea degli azionisti del 18 aprile Lvmh, riporta una nota, proporrà un dividendo di 13 euro per azione. Un dividendo provvisorio di 5,50 euro per azione è stato pagato il 6 dicembre e il saldo di 7,50 euro per azione sarà pagato il 25 aprile.