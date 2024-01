Musk accelera sull'intelligenza artificiale: caccia a 6 mld per finanziare xAi

Musk accelera sull'intelligenza artificiale: è caccia a 6 miliardi per finanziare la start up xAi e sfidare OpenAi

Che Elon Musk puntasse a colonizzare il mondo dell’intelligenza artificiale era cosa risaputa. Che, però, il magnate di Tesla e X facesse sul serio… beh era tutto da dimostrare. Almeno fino ad ora, perché è notizia di oggi che xAi, la sua start up fondata lo scorso novembre, è in trattative per raccogliere fino a sei miliardi di dollari dagli investitori globali per finanziare la sfida a OpenAi sostenuta da Microsoft.

Secondo diverse persone a conoscenza della questione, interpellate dal Financial Times, la start-up di intelligenza artificiale dell’uomo più ricco del mondo (198 miliardi di dollari di patrimonio secondo il Bloomberg Billionaire Index, 31 in meno solo in gennaio) ha corteggiato individui facoltosi e investitori in tutto il mondo nelle ultime settimane, aggiunge il quotidiano britannico. Secondo quattro persone sentite dal FT, i colloqui avrebbero coinvolto anche Hong Kong, territorio sempre più controllato da Pechino. Secondo una fonte si punta anche ai fondi sovrani del Medio Oriente, mentre altri hanno affermato che sono stati contattati investitori in Giappone e Corea del Sud.

Raccogliere fondi a Hong Kong per una società statunitense di intelligenza artificiale potrebbe diventare politicamente difficile, con l’aumento delle tensioni tra Washington e Pechino. L’anno scorso l’amministrazione Biden ha, ad esempio, vietato alcuni investimenti statunitensi nell’intelligenza artificiale cinese, incluso quello a Hong Kong. Una fonte ha riferito che Musk fosse interessato anche a fondi sovrani del Medio Oriente, mentre altri hanno affermato che sono stati contattati investitori in Giappone e Corea del Sud.