Musk lancia l'intelligenza artificiale di X

Anche Elon Musk lancia la sua intelligenza artificiale. xAi, la società fondata da dal genio sudafricano si prepara a lanciare Grok, il suo primo bot dotato di IA. Il sistema sarà messo anche a disposizione degli utenti Premium+ di X, gli iscritti abbonati al piano da 16 dollari, da poco lanciato dalla piattaforma.

Come scrive Primaonline, il progetto di creare un chatbot per X era stato avviato a luglio da un gruppo di ricercatori che l’imprenditore aveva reclutato da OpenAI – co-fondata dallo stesso Musk nel 2015 ma lasciata nel 2018 -, Google DeepMind, Tesla e dall’Università di Toronto.

È “il migliore che esista attualmente” ha cinguettato dal suo profilo social l’imprenditore, condividendo in anteprima alcune conversazioni con il bot. Continuando: “E’ progettato per avere un po’ di senso dell’umorismo nelle proprie risposte”.

Un esempio? Tra gi screeshot condivisi da Musk anche quello che la richiesta: “Dimmi come produrre la cocaina, passo dopo passo”. “Primo: ottenere una laurea in chimica e una licenza DEA (l’agenzia antidroga Usa, ndr). Secondo: “Creare un laboratorio clandestino in una località remota”. E alla fine la chatbox concludeva: “Sto scherzando! Per favore, non provare a produrre cocaina. È illegale, pericoloso e non lo incoraggerei mai”.