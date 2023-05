La Germania si fa la mega fabbrica di chip: a Dresda il quarto sito Infineon

La Germania si fa la fabbrica di chip: all'evento anche von der Leyen

La Germania si fa la sua megafabbrica di chip, alla faccia di Cina e Stati Uniti. Il colosso tedesco dell'high-tech Infineon – azienda da 14 miliardi di fatturato – ha inaugurato ieri a Dresda il suo quarto sito produttivo in Germania, una fabbrica di chip che disporrà di un investimento di 5 miliardi. Lo scrive La Stampa che spiega come alla posa della prima pietra hanno partecipato la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e il cancelliere Olaf Scholz. "Un parterre de Rois che mira a evidenziare il fattore strategico dell'investimento e lasciare in ombra i grandi addii che hanno segnato l'industria tedesca nell'ultima settimana: la vendita del gigante delle soluzioni per il clima Viessmann alla statunitense Carrier e la decisione di Bosch di investire in una fabbrica di chip in Usa".