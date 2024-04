La "morte" tech alla fiera del funerale: annunci social e condoglianze digital

Fiera del funerale, tra autofunebri di nuova generazione e condoglianze e annunci social

Anche i funerali sono sempre più all'avanguardia, pur restando nel rispetto di riti e tradizioni. Ma alla fiera dedicata al settore si respira aria di futuro, la "morte" diventa tecnologica e i riti sono al passo coi tempi. Sono le nuove tecnologie, "la novità di questa edizione di Tanexpo" sottolinea Alberto Leanza, presidente della manifestazione fieristica e figlio di Nino, iniziatore trent’anni fa di questo progetto (assieme al giornalista Carmelo Pezzino), che è diventato nel tempo - riporta Avvenire - "una fiera riconosciuta e apprezzata a livello internazionale", anche perché "da sempre impegnata nella valorizzazione di questo settore dell'impresa funeraria".

Leggi anche: Fondazione Fiera Milano aderisce alla Giornata del Made in Italy

Anche quest’anno - spiega Avvenire - Tanexpo ha previsto all’interno dei tre giorni di manifestazione, incontri e dibattiti su temi di attualità per l’intero comparto. Condoglianze digitali, annunci funebri social, creazione di veri e propri "memoriali digitali" in cui inserire e condividere ricordi, foto, filmati o audio del defunto. Ma anche autofunebri di nuova generazione (era presente anche un sidecar modello “funebre”), urne cinerarie di tutte le forme e fogge, cofani funebri (guai a chiamarle bare con gli addetti ai lavori) costruiti con materiali di pregio e spesso con decorazioni e intarsi artistici. E se ancora non bastasse ecco tanti stand che offrono esempi di lapidi, ornamenti per camere ardenti e persino divise per i dipendenti delle imprese funebri.