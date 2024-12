La rete unica? Passa anche dai cambi al vertice

Continua il tira e molla sulla rete unica. Alla fine è probabile, visto anche quanto il governo si è speso su questo tema, che si arriverà a una soluzione finale che preveda l'integrazione tra Open Fiber e FiberCop. Una scelta che farebbe felice anche Tim, che potrebbe ottenere altri 2,5 miliardi dall'operazione.

Proprio l'ex-Telecom in questi giorni sta correndo in Borsa - anche se il target price degli analisti fissato a quota 0,33 euro per azione rimane utopia - anche perché si scommette su un nulla di fatto dalla causa intentata da Vivendi (nessun risarcimento ai francesi) e perché finalmente potrebbe sbloccarsi il miliardo di euro di rimborsi che lo Stato dovrebbe corrispondere a Tim.

Poi, certo, bisognerà capire se i report degli analisti, che parlano di una società trasformata dopo lo scorporo della rete si confermeranno quando ci sarà da giocare sullo scacchiere nazionale come operatore pur, dovendo affrontare la concorrenza di due colossi come WindTre da una parte e Fastweb-Vodafone dall'altra senza dimenticare Iliad e i suoi prezzi super competitivi.

Intanto, però, un piccolo passo sulla rete unica si registra anche con i nomi dei manager coinvolti. FiberCop ha comunicato l’uscita dall’azienda di Elisabetta Romano, capo della Rete e delle Operations dallo scorso 1 luglio.

Romano ha una lunga carriera di successo nel mondo delle telecomunicazioni in Italia ed all’estero, è stata AD di Sparkle ed in precedenza Chief Network, Operations & Wholesale Officer di TIM con la responsabilità di assicurare l'innovazione tecnologica e l'evoluzione delle Reti e dell'Information Technology a livello di Gruppo. Ha iniziato la sua carriera in Alcatel, spostandosi in seguito in Ericsson con ruoli a Stoccolma e nella Silicon Valley.

Elisabetta Romano sarà sostituita da Stefano Paggi, un manager che, dal 2016, è stato impiegato proprio in Open Fiber. Se sono rose…