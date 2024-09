La "scommessa" di Flutter: rilevata l’italiana Snai: la società irlandese mette sul piatto 2,3 miliardi

Scommesse on-line: Flutter acquisisce Snai per 2,3 miliardi

Flutter, leader mondiale nel settore delle scommesse sportive online e iGaming, hanno raggiunto un accordo per l'acquisizione di Snaitech ("Snai"), uno dei principali operatori omnichanel in Italia, da una societa' sussidiaria di Playtech Plc, per un corrispettivo in denaro sulla base di un enterprise value di 2,3 miliardi di euro.

L'acquisizione e' perfettamente in linea con la strategia di Flutter di investire per consolidare la propria leadership nei mercati internazionali. Si prevede che la transazione si completera' entro il secondo trimestre del 2025 e che avra' un impatto positivo immediato sugli utili per azione.

Snai e' il terzo operatore online nel mercato italiano, con una quota di mercato del 9,9% nel 2023 e 291.000 giocatori medi mensili. I ricavi online e l'ebitda rettificato sono cresciuti a un tasso composto rispettivamente del 26% e del 32% negli ultimi quattro anni fino al 2023.

"Questi risultati sono supportati da una forte presenza nel canale retail con oltre 2.000 punti vendita", si legge in una nota, che portano Snai ad essere il secondo operatore di mercato in questo segmento sia nelle scommesse sportive (circa il 19%) che nel gaming (circa il 14%).

Nell'esercizio del 2023 Snai ha generato ricavi per 947 milioni di euro (al netto delle imposte sul gioco) e un ebitda rettificato di 256 milioni di euro, di cui il 50% generato online". Al termine dell'operazione, Flutter diventera' il primo player in Italia, con una quota di mercato online pari a circa il 30%, se si considerano le attivita' italiane esistenti, offrendo cosi' benefici in termini di efficienza in un mercato strategico per il Gruppo.

Un mercato che include anche Sisal, che ha registrato una crescita dei giocatori medi mensili (AMP-Average Monthly Players) e dei ricavi a un tasso composto rispettivamente del 27% e del 17% tra il secondo trimestre del 2022 e il secondo trimestre del 2024, con un conseguente incremento di 270 punti base della sua quota di mercato online. Secondo le previsioni, si legge in una nota, si ritiene che la transazione possa generare sinergie operative di costo pari ad almeno 70 milioni di euro, oltre a sinergie di ricavi incrementali.