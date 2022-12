Le migliori app fintech per migliorare la propria vita

In un mondo in continua evoluzione, è importante stare al passo con le ultime tendenze tecnologiche. Uno dei trend più popolari in questo momento è il fintech, ovvero la fusione di finanza e tecnologia. Questa tendenza ha portato allo sviluppo di una serie di app innovative. Se vuoi rimanere aggiornato sulle ultime notizie di tecnologia finanziaria, e vuoi semplificare la tua vita, allora dovresti dare un'occhiata ad alcune delle migliori app presenti sullo store del tuo smartphone. Conosciamone alcune insieme, divise per il loro principale utilizzo.

Le migliori app fintech per monitorare gli investimenti

Lo smartphone è diventato una nostra estensione. Lo usiamo per l'intrattenimento, la comunicazione e, sempre di più, per la finanza personale. Esistono dozzine di app progettate per aiutarti a gestire i tuoi soldi, ma quali sono le migliori per monitorare gli investimenti? Ecco alcune delle app fintech più popolari per questo obiettivo:

Mint , che ti consente di tenere traccia delle tue spese, creare budget e monitorare i tuoi investimenti;

, che ti consente di tenere traccia delle tue spese, creare budget e monitorare i tuoi investimenti; Acorn , app che ti consente di investire i tuoi risparmi, arrotondando il prezzo per i tuoi acquisti e investendo la differenza in un portafoglio diversificato di azioni e obbligazioni;

, app che ti consente di investire i tuoi risparmi, arrotondando il prezzo per i tuoi acquisti e investendo la differenza in un portafoglio diversificato di azioni e obbligazioni; You Need a Budget , app che ti aiuta a creare e rispettare un budget;

, app che ti aiuta a creare e rispettare un budget; Fidelity Investments , applicazione che offre una gamma di prodotti e servizi di investimento, incluso l'accesso online al tuo account e informazioni sugli investimenti che hai fatto;

, applicazione che offre una gamma di prodotti e servizi di investimento, incluso l'accesso online al tuo account e informazioni sugli investimenti che hai fatto; eToro: eToro, piattaforma di social trading che ti consente di investire in azioni, ETF e criptovalute, e che offre una vasta gamma di opzioni di investimento e consente di copiare le operazioni di altri investitori.

Queste sono solo alcune delle tante app fintech disponibili per il monitoraggio delle proprie attività finanziarie. Ognuna di queste ha i suoi punti di forza e di debolezza, quindi assicurati di fare le tue ricerche prima di sceglierne una.

Le migliori app fintech per pagare le bollette

Esistono molte app che possono essere utilizzate per pagare le bollette. Le migliori app fintech per questo scopo sono quelle facili da usare, affidabili e con un'ampia base di utenti. Tra queste, gli esperti consigliano la celebre PayPal, ma anche Venmo.

Se PayPal è conosciutissima anche in Italia, quest'ultima è invece molto meno utilizzata. Venmo è un'altra popolare app fintech che viene utilizzata per pagare le bollette e per inviare e ricevere denaro. I suoi punti di forza? La semplicità di utilizzo, frutto di un'interfaccia molto intuitiva.

Le app per risparmiare denaro

Se il nostro obiettivo è risparmiare denaro, oltre ad alcune di quelle che abbiamo già visto nei precedenti paragrafi, potremmo utilizzare Digit, un'app utile per automatizzare i risparmi, analizzare le spese e spostare regolarmente piccole somme di denaro in alcuni conti di risparmio. E poi Wally, altra soluzione per tenere traccia delle spese e vedere dove è possibile risparmiare.

La verità è che non è più necessario essere un esperto di finanza per gestire il proprio budget. Le app disponibili sul mercato possono oggi aiutarci più di un consulente. Basta saper scegliere le più adatte alle proprie esigenze.

Le migliori app fintech per viaggiare

Come viaggiatori, sappiamo tutti che avere una buona app finanziaria è un dovere. Queste app ci consentono di tenere facilmente traccia delle nostre spese, del budget e persino di trovare le migliori offerte di volo. Ecco alcune delle migliori app per noi che amiamo muoverci da un angolo all'altro del mondo:

Hopper , un'app che permette di trovare le migliori offerte sui voli, monitorando le tariffe aeree e mandando avvisi quando calano i prezzi;

, un'app che permette di trovare le migliori offerte sui voli, monitorando le tariffe aeree e mandando avvisi quando calano i prezzi; XE Currency , app utile per tenere traccia delle conversioni di valuta mentre sei in viaggio all'estero;

, app utile per tenere traccia delle conversioni di valuta mentre sei in viaggio all'estero; Google Wallet, app fintech a tutto tondo che consente di inviare e ricevere denaro, nonché di pagare beni e servizi online.

Queste sono solo alcune delle migliori app fintech per viaggiare. Assicurati di controllarle prima di imbarcarti nella tua prossima avventura.