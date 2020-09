Le professioni più richieste del futuro: dal web social al cyber security

Le professioni più gettonate del momento

Developer, comunicazione web-social, risorse umane, agroalimentare, cybersecurity. Sono queste le professioni più ricercate del momento. A dirlo Time Vision, agenzia per il Lavoro accreditata al ministero del Lavoro e agenzia formativa accreditata in Regione Campania e Regione Lombardia, ha messo a punto un'offerta formativa basata proprio sulle attuali e future esigenze del mercato del lavoro. Il developer è in assoluto la prima tra le professioni più richieste del 2021 e, probabilmente, manterrà tale primato ancora a lungo. Tutti gli studi del settore concordano nel definire lo sviluppatore (per dirlo all'italiana) come una delle figure professionali più ricercate, a maggior ragione ora che il web ha acquisito un ruolo strategico essenziale.

Se si desidera diventare anche una delle figure professionali più ricercate nel 2021, si può partecipare al progetto Growtech di Time Vision. Si tratta di un corso di formazione gratuito, erogato da Time Vision e organizzato nell'ambito del programma operativo nazionale Anpal 'Iniziativa occupazione giovani - competenze ict per giovani del Mezzogiorno' destinato agli iscritti a Garanzia Giovani.

Al pari del developer, anche i professionisti che operano nella comunicazione online saranno tra i più ricercati del futuro mondo lavorativo. Questo era già 'vero' nel periodo pre-covid, ma lo è diventato ancora di più a seguito della pandemia, durante la quale molte attività sono riuscite a superare le difficoltà del periodo solo grazie alle innumerevoli possibilità offerte dal web e dai social network. Per operare nel settore della comunicazione web, la strada indubbiamente migliore è effettuare un investimento e scegliere un percorso formativo altamente specializzato, come i master.

La Master Academy di Time Vision

La master academy di Time Vision propone diversi percorsi, tra cui uno dedicato proprio alla comunicazione digitale: è possibile per ancora pochi giorni iscriversi al master in Social media e digital marketing, organizzato in modalità online. I master Time Vision costituiscono una delle migliori soluzioni attualmente disponibili per chi desidera investire sul proprio futuro: è possibile richiedere una borsa di studio, totale o parziale; al termine, lo stage è garantito; 80% di placement.

Time Vision parla poi delle risorse umane: in molti credono che le nuove tecnologie sostituiranno la presenza umana anche nell'ambito delle hr. Ma il settore delle risorse umane continua ad essere ancora così complesso e delicato, tale da richiedere, in modo categorico, la presenza di esperti in carne ed ossa. Dicono che la vera rivoluzione passi proprio per questo settore e ne sono convinti anche l'Anpal e Linkedin, che introducono nelle proprie classifiche delle professioni più richieste proprio quelle che riguardano il settore delle hr. Il master Time Vision in Gestione delle risorse umane è una delle soluzioni più interessanti per quanti desiderano operare nel settore e ottenere concrete possibilità di lavorare a seguito della certificazione. Circa questo master è da sottolineare che Time Vision ha ottenuto il patrocinio dell'Aidp Campania, associazione italiana per la direzione del personale.

La crescita del settore agroalimentare

Il settore agroalimentare è, secondo il rapporto stilato dall'Anpal e Unioncamere, uno di quelli più in crescita nell'ultimo anno, con previsioni di sviluppo piuttosto positive anche per gli anni a venire. Per questo, tra le professioni più richieste nel 2021 ci saranno anche quelle relative a questo settore, con particolare riguardo a quello della qualità e controllo. A tale scopo, l'offerta formativa di Time Vision prevede sia un master in Qualità e sicurezza alimentare, sia numerosi corsi, volti a formare numerose figure tecniche. Questo master è uno dei fiori all'occhiello della master academy: a seguito del master, infatti, i partecipanti otterranno ben 8 certificazioni da spendere in modo immediato nel mondo del lavoro. Secondo il report Linkedin Emerging Jobs Italia 2020, tra le professioni 'emergenti' più ricercate c'è quella del cyber security specialist. Questa figura, che siamo certi costituirà una delle professioni più richieste del 2021, si occupa di cybersecurity, vulnerability assessment, information e network security.