Le uscite a vuoto dei sindacati che mettono a rischio i bancari

Le uscite a vuoto. Gli sportivi – gli appassionati di calcio in particolare – ricordano ancora quella di Walter Zenga ai Mondiali di Italia ’90: la palla al 67° minuto del secondo tempo finì sulla testa di Caniggia e quindi in rete. Grazie a quel gol, l’Argentina pareggiò e poi, battendo la nostra nazionale ai rigori, volò in finale con la Germania al posto degli Azzurri, facendo svanire il sogno inseguito per tutta l’estate di 34 anni fa da un Paese intero. Quella calcistica è una metafora che sembra accostarsi bene alle recenti posizioni pubbliche prese da un sindacalista bancario.

Parliamo di Riccardo Colombani. Di uscite a vuoto, il segretario generale della First Cisl ne ha messe in fila un paio negli ultimi giorni. La prima, sabato scorso, quando ha attaccato i vertici delle banche italiane per aver chiuso lo scorso anno con decine di miliardi di euro di utili e dividendi. "Non devono limitarsi a remunerare gli azionisti con dividendi e buyback a pioggia" ha tuonato il capo della Cisl del credito, dimenticando, tuttavia, che il 2023 è lo stesso anno in cui è stato chiuso, tra sindacati e Abi (la Confindustria del credito), uno storico negoziato per il nuovo contratto collettivo nazionale della categoria dei bancari: un rinnovo che ha portato a un aumento medio della retribuzione di 435 euro al mese, grosso modo 5.600 euro l’anno per 270.000 dipendenti degli istituti di credito, cifra che sale a 7.600 euro per la categoria più alta dei quadri direttivi. Insomma, non proprio quei bruscolini che, al contrario, avrebbero potuto giustificare un attacco all’avidità dei banchieri. Fin qui la prima uscita a vuoto, frutto di miopia, sul piano della visione strategico-sindacale.

La seconda è di ieri: stavolta Colombani se l’è presa con la cosiddetta desertificazione bancaria ovvero quel fenomeno che sta portando le banche a una progressiva riduzione della rete, con chiusure di sportelli nell’ordine di alcune centinaia l’anno (cosa che appare piuttosto naturale, considerando che per bonifici ed estratto conto ormai basta il cellulare). Fatto sta che l’associazione delle banche di credito cooperativo, Federcasse, si è sentita chiamata in causa e ha reagito, sottolineando che le Bcc non stanno abbandonando i territori, anzi l’anno scorso è addirittura aumentato il numero dei comuni presidiati dal comparto. Tutto questo mentre è in corso la trattativa per il rinnovo del contratto di lavoro dei 30mila addetti di quel settore. Col sindacato che, in questo caso, preferisce innervosire la controparte invece di mantenere il dialogo sereno e portare a casa, in tempi rapidi, un aumento di stipendio identico a quelli dei cugini di Abi. E se il tavolo salta con chi se la devono prendere i bancari delle Bcc?