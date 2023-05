Lmdv Capital, Del Vecchio Jr allarga il Cda e chiama un manager del Genoa

Leonardo Maria Del Vecchio allarga il Cda della propria holding Lmdv Capital

Leonardo Maria Del Vecchio allarga il Cda della propria holding Lmdv Capital. Il 28enne, quartogenito del fondatore di EssilorLuxottica scomparso il 27 giugno 2022, ha appena modificato la governance di Lmdv. A rivelarlo è Milano Finanza.

La società del rampollo si è dotata di un board a tre membri di cui Del Vecchio Jr è presidente. Gli altri due consiglieri sono Alessandro Galleni e Marco Talarico. Il primo è il Chief Strategy Officer del Genoa ed ex amministratore delegato di Healthy Color, catena di Poke e cibo salutare fondata dal rapper Sfera Ebbasta, dal calciatore Andrea Petagna e dallo stilista Marcelo Burlon. Prima del Genoa, inoltre, sempre per quanto riguarda il mondo del calcio, era stato anche Chief Strategy Officer dello Spezia.

Il secondo, invece, è un banchiere ex Unicredit che in passato è stato anche consigliere della holding del fratello di Del Vecchio jr, Rocco Basilico. Talarico è già stato socio in affari di Del Vecchio Jr nei suoi primi investimenti nella ristorazione, settore particolarmente d’interesse per il giovane imprenditore milanese.

Nel portafoglio di Lmdv c’è l’80% di Triple Sea Food che controlla a cascata la totalità del capitale di altre due srl, Aurora Milano e Ciumbia, di cui Del Vecchio jr è sempre presidente.