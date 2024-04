Exor, per John Elkann è ora che Louboutin "calzi" il miliardo di ricavi

Louboutin, Elkann punta al miliardo di ricavi

Elkann non si accontenta e punta al miliardo per Christian Louboutin, il marchio francese di calzature noto per la sua iconica suola rossa. Il rampollo degli Agnelli lo scrive in una lettera agli investitori di Exor, la cassaforte di famiglia che nel 2021 ha investito nella griffe francese rilevando il 24% del capitale per 541 milioni di euro.

Lo stilista, invece, che possiede il 35% del marchio, valutato 3,2 miliardi nel 2023, possiede un patrimonio che Forbes valuta in 1,2 miliardi di dollari e che gli ha permesso di debuttare, dopo quattro decenni nel settore del fashion, nella lista dei miliardari stilata recentemente dalla rivista statunitense.

“Da quando abbiamo investito in Christian Louboutin nel 2021 – si legge nella lettera – l’azienda è cresciuta in modo importante con una sana redditività e una generazione di cassa a doppia cifra. A seguito della crescita post-Covid, tuttavia, l’espansione più ampia del mercato del lusso sta tornando a tassi più normalizzatii giocatori dovranno adattarsi a questo nuovo ambiente”. In questo frangente, “il marchio si sta impegnando a raggiungere una solida performance finanziaria, continuando al contempo a innovare i suoi prodotti e a mantenere il proprio posizionamento”.

“L’azienda – prosegue Elkann – sta esplorando nuove categorie (vedi ad esempio la sua collaborazione con Marcolin negli occhiali) e collaborazioni con altri marchi (ad esempio Christian Louboutin per Maison Margiela è stato un successo ai Grammy Awards di quest’anno) e artisti (Taylor Swift indossa calzature Christian Louboutin nel suo attuale tour mondiale). Mentre l’azienda progredisce verso l’obiettivo di superare 1 miliardo di euro di ricavi, continuiamo a essere entusiasti delle sue prospettive e la partnership che abbiamo avuto negli ultimi tre anni ci incoraggia nella nostra convinzione di un futuro brillante”.