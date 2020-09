Lusso, vendite giù del 25% quest'anno.Ma ripresa già nella prima metà del 2021

L’impatto del Covid sul mercato del lusso? Un calo delle vendite meno forte rispetto alla flessione inizialmente stimata del 30% (sarà del 25%) e ripresa già nella prima metà del 2021 (+15%). A fare i conti in tasca ai big del luxury è la banca d’affari Goldman Sachs che in un report ad hoc ha rivisto al rialzo le stime per il settore, sostenuto da una ripresa dei consumi più solida delle aspettative, in particolare in Cina e Stati Uniti.

“Ora prevediamo che le vendite del settore caleranno quest’anno del 25% (anziché del 30%), ma ci attendiamo sovraperformance per i marchi dominanti (Louis Vuitton, Dior, Gucci, Hermès, Cartier). Continuiamo a prevedere una crescita del 15% nel 2021″, scrivono gli analisti di Goldman Sachs.

In particolare, l’assenza di viaggi dovuta alla pandemia di coronavirus impatterà sulle vendite globali del lusso per circa 75 miliardi di euro nel 2020, quando le vendite relative a questo canale saranno pari ad appena il 4% del totale contro il 30% del 2019. Per quanto riguarda il mercato cinese, inoltre, l’aspettativa è che la spesa complessiva nel settore torni ai livelli pre-Covid alla fine del 2022.

Come in altri settori, la pandemia ha accelerato la crescita della quota delle vendite online, che quest’anno sarà pari al 22% del totale, poco meno del doppio rispetto al 2019 e vicine al 25% previsto nel lungo periodio da Goldman Sachs. E proprio l’online sarà fondamentale per consentire alla Cina di raddoppiare le vendite nazionali attuali entro i prossimi cinque anni, dato il basso numero di store fisici presebnti nel Paese rispetto alla domanda.

Per quanto riguarda i singoli marchi, Goldman Sachs esprime una preferenza per i brand più noti e affermati, in quanto godono di una certa flessibilità finanziaria per sostenere gli investimenti futuri, così da beneficiare maggiormente della crescita nel momento in cui l’andamento delle vendite si normalizzerà.