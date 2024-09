Oroscopo di oggi 20 settembre 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 20 settembre 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 20 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

Poiché il sole è in Vergine organizzata e la tua zona di lavoro si oppone al confuso Nettuno, potresti perdere la bussola quando lavori su un compito di routine. L'insicurezza o la mancanza di direzione possono farti perdere completamente la rotta. È un caso di "non sai cosa non sai". Se possibile, concentrati su compiti semplici che possono essere completati con facilità. È meglio mettere in secondo piano per ora gli incarichi complicati. Lo stress può mettere i bastoni tra le ruote ad alcuni arieti. Se sei stanco e sopraffatto, è probabile che le tue prestazioni ne risentano. Sappi quando è il momento di chiudere la giornata.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 20 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Toro:

Può essere difficile dire chi è falso e chi è vero, dato che il sole si oppone al losco Nettuno nella tua casa della comunità. Se qualcuno sembra un po' troppo favoloso e la sua storia sembra troppo bella per essere vera, probabilmente lo è. Allo stesso modo, il tuo comportamento potrebbe far sì che un interesse amoroso o un amico si chieda se sei la persona che hai fatto credere di essere. Non puoi controllare cosa pensano gli altri, ma puoi assicurarti di non travisare te stesso e dare un'impressione sbagliata. Puoi essere imprevedibile con il tuo governatore, Venere, in contrasto con Urano nel tuo segno. Nemmeno tu sai cosa potresti fare.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 20 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

Le scoperte spirituali potrebbero farti sentire un po' sconcertato, Gemelli. Eliminare i rami secchi, come i traumi passati, potrebbe rivelarti alcune cose su te stesso che preferiresti non affrontare. È fondamentale liberarsene per progredire come essere umano. Anche se ci sono lacrime, questo è uno sviluppo positivo. Ti sentirai più felice una volta che tutto sarà liberato. Avanti e in alto!

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 20 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

Una conferenza virtuale di qualche tipo potrebbe toccare alcuni argomenti piuttosto volatili, Cancro. Le persone potrebbero non essere d'accordo al punto che l'incontro si trasformi in una lite urlata. Probabilmente hai anche tu opinioni forti su questo, ma non farti coinvolgere. Non sarai in grado di fermare la discussione e potrebbe solo causarti stress. Se puoi, evita del tutto di partecipare a questa riunione. Pensaci!

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 20 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Leone :

Nonostante i tuoi preparativi più accurati, una questione che coinvolge denaro o beni potrebbe non andare secondo i piani. Con il sole nella meticolosa Vergine in opposizione al confuso Nettuno sul tuo asse finanziario, può essere difficile capire cosa è cosa. I termini di un accordo possono essere vaghi nella migliore delle ipotesi e, nella peggiore, completamente dubbi. Se non sai cosa stai facendo, qualcuno potrebbe approfittare della tua ingenuità. Fai attenzione, Leone. Se un affare sembra troppo bello per essere vero, probabilmente lo è. Acquisti importanti e trattative importanti sono meglio evitati mentre questa atmosfera confusa è in gioco. L'intuizione può essere utile.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 20 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Vergine:

Sei sicuro di te finché non incontri una persona o una situazione che ti fa mettere in dubbio la realtà. Quando il sole nel tuo segno si oppone al disorientante Nettuno nella tua zona di partnership, le cose non sono esattamente come sembrano. Qualcuno è losco? Se qualcosa non ti sembra giusto, fidati del tuo istinto. Potrebbe esserci un inganno in corso. In alternativa, qualcuno potrebbe essere confuso dal tuo comportamento. I segnali che mandi sono fuorvianti? C'è qualcosa che stai cercando di nascondere o evitare? Le relazioni possono essere difficili da gestire. Con questa atmosfera torbida in gioco, ogni persona ha la sua versione degli eventi.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDì 20 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Bilancia :

I tuoi valori potrebbero opporsi a quelli di un partner d'affari o romantico oggi, Bilancia. Uno di voi potrebbe essere eccessivamente pragmatico e l'altro troppo idealista. Uno sembra insensibile, mentre l'altro sembra vivere in un mondo da sogno. Questo potrebbe essere un traguardo nella vostra relazione se affrontato correttamente. Se non riesci a creare una situazione vincente, forse dovresti riconsiderare la partnership.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 20 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Scorpione :

Mentre il sole si oppone al losco Nettuno sul tuo asse amicizia/romanticismo, un appuntamento o un incontro amichevole potrebbero lasciare a desiderare. Qualcuno (forse tu) potrebbe criticare i piani fatti e potrebbe decidere di non seguire il programma. È una seccatura quando i tuoi piani cambiano all'ultimo minuto. Dovrai decidere se provare a far funzionare le cose o escogitare un piano alternativo. Nessuna aspettativa significa nessuna delusione. In questo momento, non si sa cosa potrebbe fare qualcuno. La capricciosa Venere in contrasto con Urano aggiunge imprevedibilità. Il dramma e l'intrigo possono essere eccitanti per alcuni Scorpioni, mentre altri non saranno proprio dell'umore giusto.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 20 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Sagittario :

Una crisi di fiducia può farti dubitare che la tua carriera stia andando nella giusta direzione. Il sole nella tua casa delle aspirazioni che si oppone al disilluso Nettuno può far sorgere dubbi sul percorso che stai seguendo. Un incontro poco chiaro con un familiare, un capo o una figura autorevole può farti dubitare del loro sostegno. È bene mettere in discussione ciò che stai facendo, ma non prendere decisioni in base al tuo umore attuale. Mantieni la rotta per ora e rivaluta la tua situazione nei mesi a venire. Dovrai considerare i tuoi obiettivi domestici e familiari prima di apportare grandi cambiamenti o modificare i tuoi obiettivi. È importante che ci sia armonia tra la tua vita personale e quella professionale.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 20 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Capricorno :

Non puoi credere a tutto ciò che leggi o senti, perché il sole nella Vergine pignola si oppone al confuso Nettuno sul tuo asse di comunicazione. Nella migliore delle ipotesi, qualcuno potrebbe aggirare un problema ed evitare di rispondere a una domanda. Nella peggiore, potrebbe addirittura ingannarti. Anche tu puoi essere un po' losco, in particolare se dire la verità potrebbe metterti in una situazione imbarazzante. Evita di fare affermazioni che suonano bene ma non significano nulla. L'evasione e le mezze verità non faranno sparire un problema. Si consiglia cautela con contratti, documenti importanti e accordi verbali e scritti. Il diavolo è nei dettagli.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 20 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Acquario :

Potrebbero esserci dei problemi in arrivo sul posto di lavoro, Acquario. Alcuni dei tuoi colleghi non si sopportano né si fidano l'uno dell'altro e trovano impossibile lavorare insieme. Sono necessari degli aggiustamenti se tutti vogliono lavorare al meglio delle proprie capacità. Se sei in grado di gestire la situazione, fallo ora. Se non lo sei, prendi le distanze dalla situazione. È l'unico modo per restare sani di mente!

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 20 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Pesci :

Può essere dura essere la persona che gli altri (come il tuo interesse amoroso) vogliono che tu sia, poiché il sole nella perfezionista Vergine si oppone al disilluso Nettuno nel tuo segno. Potresti chiederti se capiscono davvero chi sei e cosa fai. Allo stesso modo, potresti nutrire false nozioni sul tuo partner o su come dovrebbe funzionare una relazione. I problemi sorgono quando dai per scontato che gli altri vedano le cose allo stesso modo in cui le vedi tu. Se sei single, fidati della vocina che ti dice che una persona di interesse non è chi sembra essere.