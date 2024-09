PEUGEOT nuovo 3008 Hybrid: design elegante, tecnologia avanzata e consumi ridotti

La nuova PEUGEOT 3008 Hybrid rappresenta un passo avanti significativo nell’offerta dei SUV, unendo tecnologia, sostenibilità e praticità.

Con questa motorizzazione, PEUGEOT offre una soluzione ibrida che non necessita di ricarica esterna, rendendola ideale per chi desidera ridurre le emissioni e il consumo di carburante senza dipendere da una presa di corrente.

Motore turbo benzina e tecnologia ibrida avanzata

Al cuore della PEUGEOT 3008 Hybrid troviamo un motore turbo benzina da 100 kW/136 CV, progettato appositamente per l'ibrido e abbinato a un motore elettrico a 48V da 21 kW/28 CV. Questa configurazione garantisce non solo una guida fluida e piacevole, ma anche una riduzione significativa dei consumi e delle emissioni di CO2. Grazie a un sistema di ricarica automatica della batteria agli ioni di litio da 48V, la PEUGEOT 3008 Hybrid non richiede alcuna ricarica esterna. Durante la guida, il sistema recupera energia in fase di decelerazione, consentendo al motore elettrico di attivarsi in determinate condizioni.

La combinazione di questi due motori è resa possibile grazie al nuovo cambio elettrificato a doppia frizione e-DCT6 a sei marce, che assicura una distribuzione della potenza efficiente e una guida senza interruzioni. La coppia massima del motore elettrico è di 55 Nm, aggiunta alla potenza del motore termico per offrire una risposta pronta e una guida confortevole, particolarmente apprezzabile in città.

Vantaggi della motorizzazione ibrida

Rispetto alle motorizzazioni tradizionali, la nuova PEUGEOT 3008 Hybrid permette di ridurre il consumo di carburante e le emissioni di CO2 di circa il 15%. In contesti urbani, il sistema consente di viaggiare a basse velocità in modalità completamente elettrica, il che significa emissioni zero e nessun rumore. Questo rappresenta un grande vantaggio per chi percorre frequentemente brevi tragitti in città o in aree con restrizioni per i veicoli termici.

Un altro aspetto interessante è che oltre il 50% del tempo di guida urbana può avvenire in modalità elettrica, sfruttando al massimo la capacità del motore elettrico integrato. Questo non solo rende la guida più ecologica, ma contribuisce anche a un maggiore comfort per conducenti e passeggeri, grazie alla riduzione del rumore del motore e delle vibrazioni.

Un design compatto e intelligente

Una delle principali sfide nell’integrazione della tecnologia ibrida in un SUV è preservare lo spazio interno e mantenere il comfort a bordo. PEUGEOT ha risolto questa sfida installando la batteria agli ioni di litio sotto il sedile anteriore sinistro, invece che nel retro del veicolo. Questa scelta garantisce una migliore distribuzione del peso e, di conseguenza, un’esperienza di guida più dinamica e bilanciata. Allo stesso tempo, questa soluzione preserva lo spazio sia nell’abitacolo che nel bagagliaio, garantendo la praticità tipica di un SUV.

Inoltre, la batteria da 48V si ricarica automaticamente durante le decelerazioni, ottimizzando l'efficienza energetica del veicolo senza richiedere alcun intervento da parte del conducente. L’integrazione della tecnologia ibrida è stata progettata per essere il più discreta possibile, senza compromessi in termini di prestazioni o di spazio a bordo.

Comfort di guida e innovazione

La nuova PEUGEOT 3008 Hybrid non solo si distingue per la sua efficienza energetica, ma offre anche un elevato livello di comfort. La transizione tra il motore termico e quello elettrico avviene in modo fluido e quasi impercettibile, permettendo ai conducenti di godere di una guida tranquilla e rilassata. Il sistema è stato ottimizzato per offrire la massima fluidità, specialmente in condizioni di traffico urbano.

Il piacere di guida è ulteriormente amplificato dalla silenziosità del motore elettrico, che si attiva durante le manovre e in brevi tragitti cittadini. Grazie alla possibilità di viaggiare in modalità completamente elettrica in città, i conducenti possono evitare il consumo di carburante per buona parte del tempo, riducendo sia i costi di gestione che l’impatto ambientale.

La nuova PEUGEOT 3008 Hybrid si inserisce in un segmento di mercato in continua crescita, offrendo una motorizzazione ibrida che risponde perfettamente alle esigenze di chi cerca un’auto efficiente, pratica e rispettosa dell’ambiente. Con una tecnologia avanzata che non richiede ricarica esterna e una guida confortevole in ogni contesto, questo SUV è pronto a conquistare sia i clienti più attenti alla sostenibilità, sia quelli che cercano un’esperienza di guida senza compromessi.