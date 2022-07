Lvmh, Europa e Usa trainano il lusso: nel semestre ricavi boom a 36,7 mld

Lvmh distribuirà ai soci un acconto sul dividendo di 5 euro: verrà messo in pagamento dal 5/12

Il colosso francese del lusso Lvmh ha registrato un fatturato di 36,7 miliardi di euro nel primo semestre del 2022, con un aumento del 28% rispetto allo stesso periodo del 2021. La crescita organica dei ricavi è stata del 21%. Tutti i gruppi di attività hanno registrato una crescita organica del fatturato a due cifre nel periodo. Nel secondo trimestre, i ricavi sono aumentati del 27% a fronte di una base di confronto particolarmente elevata.confronto.

La crescita organica dei ricavi è stata del 19%, in linea con le tendenze registrate nel primo trimestre. L'Europa e gli Stati Uniti hanno registrato una forte crescita dall'inizio dell'anno, mentre l'Asia ha registrato un livello di crescita inferiore a causa delle nuove restrizioni sanitarie in Cina.

Si registra un buon andamento in tutte le aree con una "notevole la performance del gruppo di business Fashion & Leather Goods (ricavi +24%), in particolare Louis Vuitton, Christian Dior, Fendi, Celine, Loro Piana e Loewe, che hanno guadagnato quote di mercato e nuovi record di redditivita'". Viene segnalato anche il forte rimbalzo di Sephora (ricavi +22% e utile operativo +181%) e il recupero nelle attività alberghiere.

I ricavi del business Wines & Spirits sono cresciuti del 14% con volumi di champagne in crescita del 16%; la sezione Profumi e Cosmetici ha registrato una crescita organica dei ricavi del 13% ma l'utile operativo è diminuito dell'1% "a causa della sua politica altamente selettiva nella distribuzione e nelle promozioni"; in ripresa i ricavi della gioielleria e dell'orologeria (ricavi +16% e utile operativo + 26%).

L'utile delle operazioni ricorrenti è aumentato del 34%, raggiungendo i 10.235 milioni di euro per il primo semestre del 2022. Il margine operativo ha raggiunto il 27,9% dei ricavi, con un aumento di 1,3 punti rispetto al primo semestre del 2021. La quota di utile netto del Gruppo è stata di 6.532 milioni di euro, con un aumento del 23% rispetto al primo semestre del 2021.

Lvmh insieme ai risultati, in crescita a doppia cifra, del primo semestre, ha deciso di distribuire ai soci un acconto sul dividendo di 5 euro che, si legge in una nota, sarà messo in pagamento il 5 dicembre 2022.





Bernard Arnault, presidente e ceo di Lvmh, ha dichiarato: "Lvmh ha goduto di un eccellente inizio d'anno, al quale hanno contribuito tutti i nostri gruppi aziendali. Sono la creatività e la qualità dei nostri prodotti, l'eccellenza della loro distribuzione e il ricco patrimonio culturale delle nostre Maison, alimentato dalla loro storia e dal loro know-how, che permettono al Gruppo di eccellere in tutto il mondo. Affrontiamo la seconda metà dell'anno con fiducia, ma data l'attuale situazione geopolitica e sanitaria, resteremo vigili e conteremo sull'agilità e sul talento dei nostri team per rafforzare ulteriormente la nostra posizione di leadership globale nei beni di lusso nel 2022".