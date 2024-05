Macron fa "tiè" a Meloni, Scholz e Sunak. Gli investitori scelgono la Francia

Investitori esteri, Francia il Paese più attrattivo d'Europa. La classifica

La Francia si conferma anche nel 2023 il paese europeo che attrae più investitori dall'estero. Nonostante il calo complessivo degli investimenti esteri, nel 2023 la Francia ha mantenuto il primo posto nel Vecchio Continente, davanti a Regno Unito e Germania. Più staccata l'Italia, che però è in continua risalita. Anche se la quota di mercato detenuta dal nostro Paese la colloca al quarto posto. Ma l'opportunità offerta dal Pnrr e la tenacia dimostrata dal tessuto imprenditoriale italiano possono essere alla base di nuove strategie di crescita nel medio e lungo periodo. In un contesto di calo degli investimenti internazionali, la Francia - riporta Le Monde - ha preservato le sue posizioni nel 2023.

Secondo il tradizionale barometro dell'attrattiva, stabilito ogni anno da vent'anni dalla società EY e pubblicato giovedì 2 maggio, la Francia è rimasta in testa alle classifiche europee per il quinto anno consecutivo, davanti a Regno Unito e Germania. Dei 5.694 progetti di investimento internazionali annunciati nel 2023 – una cifra in calo del 4% rispetto al 2022, e molto indietro rispetto al record del 2017, quando ne furono individuati 6.663 – la Francia ne ha accolti 1.194, ovvero uno su cinque. Il Regno Unito ne ha attirati 985 (+6%). La Germania, a causa della crisi che ha colpito il suo modello economico ed energetico, ha perso punti, con 733 progetti (-12%).