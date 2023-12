Madame L'Oréal prima donna al mondo a superare 100 miliardi di patrimonio

Françoise Bettencourt donna più ricca di sempre

L'ereditiera e imprenditrice di L'Oréal, Françoise Bettencourt Meyers, è diventata la prima donna ad accumulare una fortuna di 100 miliardi di dollari. Come riporta The Guardian, Bettencourt Meyers, francese, ha superato la barriera giovedì grazie all'aumento del prezzo delle azioni dell'impero cosmetico ereditato dalla madre, che ha detenuto il titolo di donna più ricca del mondo fino alla sua morte nel 2017.

L'Oréal è stata fondata nel 1909 da Eugène Schueller, nonno di Bettencourt Meyers, per produrre e commercializzare una tintura per capelli da lui inventata. Con sede nel sobborgo parigino nord-occidentale di Clichy, nella regione di Hauts-de-Seine, è cresciuta fino a diventare un colosso mondiale valutato 241 miliardi di euro (209 miliardi di sterline) alla borsa di Parigi.

La Bettencourt Meyers, 70 anni, notoriamente solitaria, e la sua famiglia rimangono i maggiori azionisti con una quota di quasi il 35%, il cui valore ha fatto lievitare il suo patrimonio di 28,6 miliardi di dollari quest'anno, raggiungendo i 100 miliardi di dollari, secondo il Bloomberg Billionaires Index.

Bettencourt Meyers non è stata la sola ad arricchirsi in un anno in cui le fortune dei miliardari sono aumentate in generale in modo significativo, anche se la crisi del costo della vita ha colpito i Paesi di tutto il mondo. Delle 50 persone più ricche del mondo, 12 hanno perso denaro nel 2023, mentre le altre hanno visto crescere i loro patrimoni, anche se senza aggiustare per l'inflazione. Il 77% dei primi 500 si è arricchito, alcuni con cifre quasi inimmaginabili.