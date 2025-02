Dolce debutto in Borsa per Magnum e Cornetto: Unilever quota la divisione gelati

Magnum e Cornetto verso il debutto in Borsa

Unilever ha annunciato una mossa strategica importante: entro la fine del 2025, separerà il suo business dei gelati, inclusi marchi di punta come Magnum e Algida, per quotarlo in Borsa. Il comparto gelati, che ha generato 8,3 miliardi di euro di ricavi nel 2024, sarà dunque scambiato sulle Borse di Amsterdam, Londra e New York, dove sono già presenti i titoli del gruppo. Questo cambiamento arriva mentre Unilever ha chiuso l'anno con risultati finanziari contrastanti: i profitti netti sono scesi del 10,8%, portandosi a 6,4 miliardi di euro, mentre l'utile operativo ha registrato una diminuzione del 3,7%, fermandosi a 9,4 miliardi, nonostante i ricavi totali siano aumentati dell'1,9%, raggiungendo i 60,8 miliardi di euro.

Anche se i numeri annuali hanno mostrato segni positivi, il quarto trimestre ha visto un calo del fatturato dello 0,1%, con un risultato di 14,2 miliardi, inferiore alle previsioni degli analisti. Tuttavia, il volume sottostante è cresciuto del 2,7%, anche se al di sotto delle aspettative per l’intero anno. In risposta a questi risultati, Unilever ha deciso di alzare il dividendo del 6,1%, portandolo a 0,4528 euro per azione, e ha annunciato un piano di acquisto di azioni proprie per un valore di 1,5 miliardi di euro, da completare entro il prossimo giugno.