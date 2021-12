Manovra, Landini conferma lo sciopero. Il garante: "Sul 16/12 due violazioni"

Sciopero contro la Manovra, Landini: "Noi non lavoriamo per dividere, ma per unire per il Paese"

Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, a pochi giorni dall'annuncio dello sciopero del 16 dicembre (ne abbiamo scritto qui), invita la maggioranza politica e i partiti a "tornare in sintonia" con il Paese. "Ho la sensazione che la maggioranza e il sistema dei partiti non si stanno rendendo conto, e lo dico con giustificato motivo, di quella che è la reale situazione sociale delle persone nel nostro Paese", afferma il segretario generale della Cgil Landini a "L'aria che tira" su La7.

"Il problema di essere solo lo ha chi non sta capendo quello che succede oggi nel Paese. E noi non lavoriamo per dividere, ma per unire il Paese", aggiunge Landini, rimarcando che lo sciopero proclamato con la Uil "non è politico o contro qualcuno" ma per ottenere risultati.

Scuola, Landini e Bombardieri al fianco dei lavoratori in sciopero

Alla vigilia della mobilitazione promossa da Flc-Cgil e Uil Scuola insieme a Snals e Gilda, i segretari generali di Cgil e Uil, Maurizio Landini e PierPaolo Bombardieri, appoggiano i lavoratori in sciopero. "La scuola, soprattutto in questa fase delicata, rappresenta un pilastro essenziale per la tenuta sociale e democratica del nostro Paese, ne rafforza la coesione e la giustizia sociale. Da parte del Governo occorre un segnale di attenzione vero e tangibile. Per questo domani saremo al fianco di tutte le lavoratrici e i lavoratori che parteciperanno allo sciopero della scuola pubblica".

Per i leader di Cgil e Uil, "le professionalita' di tutti coloro che operano nella scuola sono indispensabili, la pandemia l'ha dimostrato, e vanno valorizzate attraverso un investimento vero, importante e non con spiccioli a dedizione, inoltre i precari vanno stabilizzati".

La battaglia delle lavoratrici e dei lavoratori della scuola, affermano ancora Landini e Bombardieri, "fa parte di una piu' ampia battaglia che tutti insieme stiamo portando avanti contro una manovra insoddisfacente, in particolare su fisco, pensioni, politiche industriali, contrasto alla precarieta' del lavoro. Una battaglia che culminera' giovedi' prossimo, 16 dicembre, nello sciopero generale di otto ore, proclamato da Cgil e Uil 'Insieme per la giustizia'. Lo sciopero - sottolineano - e' uno strumento di partecipazione democratica, uno strumento per incidere nelle dinamiche sociali, per far crescere la nostra democrazia. Insieme - concludono - si puo' fare la differenza".

Sciopero contro la Manovra, Garante: "Nello stop del 16 dicembre ci sono violazioni"

Sullo sciopero indetto da Cgil e Uil per il 16 dicembre il Garante degli scioperi sottolinea violazioni in alcuni comparti, come Poste o igiene ambientale, invitando i sindacati a riformulare le richieste in vista del 16 dicembre. Per quanto riguarda le Poste, il Garante ricorda che vi è un mancato rispetto del periodo di franchigia in quanto troppo a ridosso della scadenza del pagamento dell'Imu (16 dicembre). Per quanto riguarda l'Igiene Ambientale, l'Accordo nazionale esclude la possibilità di scioperi dal 15 dicembre al 6 gennaio.