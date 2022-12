Manovra, nuova sforbiciata al Rdc. Il Pos scende a 30€ e addio al Superbonus

Manovra, pensioni minime a 600€ per over 75 e altri tagli al Rdc

Il parlamento è impegnato nell'approvazione della legge di Bilancio. All'interno della maggioranza però è scontro sulle misure e i soldi per le modifiche all'impianto principale della manovra sono limitati: 700 milioni di €. Forza Italia e Lega vogliono fissare i loro paletti e non è facile trovare un accordo.

L’idea di una nuova stretta al Reddito di cittadinanza - si legge sulla Stampa - viene messa sul tavolo dal leader di Noi Moderati Maurizio Lupi, quando la riunione sulla manovra a Montecitorio tra il governo e i capigruppo della maggioranza arriva al dunque: i soldi per le modifiche sono pochi. Ecco perché la proposta viene condivisa da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia: ridurre di un ulteriore mese, da otto a sette, l’erogazione del Reddito ai beneficiari occupabili permetterebbe di risparmiare circa 200 milioni, da utilizzare per altre misure.

Il tetto al contante - riporta il Corriere della Sera - resterebbe immutato, salendo fino a 5 mila euro, visto che altri Paesi europei lo hanno ancora più alto. Mentre per la soglia per i pagamenti con Pos, senza sanzioni per gli esercenti, circola l’ipotesi raccolta da fonti parlamentari che possa scendere ulteriormente per le transazioni fino a un massimo di 30 euro (dagli attuali 60) per non penalizzare troppo chi paga solo con le carte.

C’è invece l’apertura del Tesoro all’innalzamento delle pensioni minime a 600 euro solo però per gli over 75, una mediazione rispetto alla richiesta di FI che la vorrebbe estesa a tutta la platea, e che però cosi costerebbe qualche centinaio di milioni. Infine, nell’iter di conversione del decreto Aiuti quater, salta la proroga del Superbonus al 31 dicembre: la scadenza per chiedere l’incentivo alle ristrutturazioni al 110% resta fissata al 25 novembre.