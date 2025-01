Mechitronic accoglie Smp ed Ermo: un nuovo passo nell'innovazione con lo stampaggio a iniezione per ridefinire i settori pharma e beauty

Mechitronic, gruppo internazionale leader nelle soluzioni meccatroniche personalizzate, compie un nuovo e significativo passo avanti con l’integrazione delle società francesi SMP ed ERMO, eccellenze riconosciute nel design e nella manifattura di stampi a iniezione di alta precisione per l’industria della plastica, rispettivamente per il settore farmaceutico e per l’industria cosmetica e home.

La Francia gioca un ruolo chiave in questa espansione: SMP è situata nella Plastic Valley, a est di Lione, mentre ERMO ha sede in Pays de la Loire e Normandia, con strategica vicinanza al PolePharma francese e alla Cosmetic Valley. Le due aziende contano insieme circa 220 dipendenti altamente qualificati, che si uniranno alla squadra Mechitronic, portando l’organico totale del gruppo a circa 900 dipendenti.

SMP ed ERMO, combinate, generano un fatturato consolidato di circa 36 milioni di euro, contribuendo significativamente alla crescita del gruppo. Questa operazione consentirà a Mechitronic di raggiungere traguardi rilevanti: il fatturato annuo stimato sale a circa 170 milioni di euro, con un EBITDA di circa 40 milioni di euro.

Grazie a questa operazione, Mechitronic amplia le proprie capacità industriali, aggiungendo una tecnologia chiave e consolidando ulteriormente la propria posizione sui mercati globali.

L’espansione del gruppo è guidata da una visione ambiziosa e chiara, basata su tre direttrici fondamentali: tecnologia, geografia e settori di mercato. Con l’ingresso di SMP ed ERMO, Mechitronic crea un polo nello stampaggio a iniezione, una tecnologia finora non presente nel portafoglio del Gruppo. Questa innovazione complementa l’offerta per i clienti nei settori farmaceutico, cosmetico e home.

Maurizio Delnevo, CEO di ERMO, ha espresso grande entusiasmo per questa collaborazione: “Siamo molto felici di unirci a Mechitronic, un gruppo ambizioso che condivide i nostri valori: innovazione, eccellenza e vicinanza. Questa alleanza apre una nuova pagina nella storia di ERMO e non vediamo l’ora di contribuire a questo progetto collettivo continuando a sviluppare la nostra esperienza e il nostro know-how.”

Anche Jacky Mazzolini, CEO di SMP, sottolinea la forte affinità di valori con il gruppo Mechitronic: “Questa rappresenta un’opportunità straordinaria di crescita che ci permetterà di accelerare il nostro sviluppo in termini dimensionali e di rafforzare la nostra presenza sui principali mercati internazionali. Guardiamo al futuro con una strategia ambiziosa che riconosciamo appieno in Mechitronic.”

L’operazione è stata possibile grazie al supporto di un pool di banche, con BNL in qualità di capofila, affiancata da Banco BPM e Deutsche Bank, a ulteriore conferma della fiducia nel progetto Mechitronic e nella sua visione industriale.

Marco Giovannini, Chairman di Mechitronic, conclude: “Con questa operazione, Mechitronic continua a costruire una filiera industriale completa, rafforzando la propria presenza globale e la capacità di innovare. L’unione di competenze, esperienze e tecnologie diverse conferma la nostra visione: diventare un punto di riferimento mondiale nella meccatronica, guidando l’innovazione industriale con efficienza, precisione e sostenibilità.”