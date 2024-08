Mediobanca, un anno da incorniciare: ricavi record a 3,6mld e utile su del 24%

Mediobanca: utile netto dell'anno record a 1,27 mld (+24%)

Mediobanca ha chiuso l'esercizio 2023-2024 con ricavi record per 3,6 miliardi (+9%) e un utile netto record, pari 1,273 miliardi (+24%). La banca distribuirà un dividendo di 1,07 euro per azione del quale ha già pagato l'acconto, cui si aggiungerà il saldo da 0,56 euro.

Il cda di Mediobanca proporrà all'assemblea di ottobre un buyback da 385 milioni con cancellazione da eseguire nel esercizio 24/25, interamente dedotto nel CET1 a giugno 24. Lo si legge in una nota.

“Nell’esercizio 2023-24 il Gruppo ha saputo raggiungere i migliori risultati di sempre in termini di ricavi (3,6 miliardi di euro), di utile (quasi 1,3 miliardi), di redditività (ROTE 14%) e distribuzione agli azionisti (€1,1 miliardi tra dividendi e buyback effettuati), dando puntuale avvio alle principali iniziative del Piano 23-26". Lo afferma Alberto Nagel, Amministratore Delegato di Mediobanca, commentando i risultati. "Lo scenario dei prossimi mesi si presenta incerto per dinamiche geo-politiche e macro - aggiunge - e richiederà la capacità di volgere in opportunità un contesto atteso volatile.

Mediobanca è in una posizione privilegiata per la specializzazione del suo modello, l’approccio responsabile, le competenze distintive di prodotto, il posizionamento, unico in Italia, sulle famiglie imprenditrici. Con queste peculiarità e attraverso una gestione sempre più efficiente degli attivi e del capitale, abbiamo iniziato il secondo anno del Piano “One Brand – One Culture” con obiettivo di essere una delle migliori storie di crescita e remunerazione per tutti gli stakeholders”".