Mediobanca, utile boom nei nove mesi (+20%). Acconto su dividendo di 0,51 euro

Mediobanca, utile boom (+20%) e ricavi a quota 900 milioni di euro. I dati dei nove mesi

Grazie a un "efficace avvio del piano One Brand - One Culture" Mediobanca ha chiuso al 31 marzo i 9 mesi dell'anno finanziario con ricavi di Gruppo cresciuti del 9% a 2,6 mld, e utile netto che mette a segno +20% circa 950 milioni di euro. L'ultimo trimestre ha visto una accelerazione con ricavi a circa 900 milioni pari a +18% su base annua e +4% sul trimestre precedente.

Il Gruppo Mediobanca "ha avviato positivamente le iniziative di Piano, ottenendo risultati eccellenti in termini di crescita orientata al valore e a basso assorbimento di capitale. Nell’ultimo trimestre abbiamo avuto riscontri molto incoraggianti da parte di clienti e bankers in Mediobanca Premier, abbiamo visto rivitalizzarsi l’Investment Banking alimentato anche dalle nuove attività internazionali, abbiamo mantenuto il solido percorso di valore nel Consumer e nell’Insurance".

Lo afferma Alberto Nagel, AD di Mediobanca, commentando i risultati appena diffusi. "Con circa 950 milioni di utile netto nei 9 mesi ed un ROTE oltre il 13% il Gruppo si posiziona ai migliori livelli settoriali, con i principali business ben posizionati nel contesto macroeconomico e votati al raggiungimento delle nuove iniziative strategiche del Piano “One Brand-One Culture” conclude.

Mediobanca sottolinea il "minore assorbimento di capitale" ed "erogazioni record" con un costo di rischio sceso a 50bps e una elevata qualità degli attivi. Nei nove mesi il Rote è al 13 % mentre l'Eps e pari a 1,11 euro e un ratio Cet1 al 15,2% . Mediobanca annuncia una remunerazione degli azionisti complessiva pari al 5% entro giugno per un totale di 600 milioni suddivisi fra un acconto sul dividendo per 51 centesimi per azione (per 400 milioni) da pagare il 22 maggio e un riacquisto di azioni da 200 milioni, ovvero con 17 milioni di azioni acquistate e da cancellare entro giugno.

Nell'ultimo trimestre il Costo di rischio è ulteriormente in calo a 48bps. Il gruppo sottolinea come il lancio di MedioBanca Premier sia stato apprezzato da clienti (+1600 nei 3 mesi nella fascia alta) e bankers (+42 commerciali con ulteriori ingressi attesi nei prossimi mesi). Il margine di interesse è in aumento (+5% su anno +3% sul trimestre a 266 milioni) con marginalità elevata. Sui nove mesi l'utile netto viene definito 'resiliente' e pari a 292 milioni di euro.

Mediobanca ha emesso obbligazioni per 3,6 miliardi nel trimestre (6 miliardi nei 9 mesi) "a condizioni vantaggiose" e ha "completato in anticipo l’80% delle emissioni subordinate previsto dal Piano 23-26".